В Уватском районе приводят в порядок гидротехнические сооружения станции водоочистки

— Нашим муниципальным предприятием «Туртасское КП» уже завершены работы в Туртасе, близятся они к завершению в Алымке, затем на очереди Уват и Осинник, — говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. — Кроме того, в Алымке подрядчики приступили к монтажу водопропускных труб. Мы отдаём себе отчёт в том, что только ежегодная работа в этом направлении даст уверенность в том, что в случае паводка дамбы выдержат напор воды.