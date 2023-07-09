В Уватском районе приводят в порядок гидротехнические сооружения станции водоочистки

Posted 9 июля, 12:22
Published 9 июля, 12:22
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
За лето нужно успеть подремонтировать дамбы, а гидротехнические сооружения очистить от кустарников, мелколесья и травы.
— Нашим муниципальным предприятием «Туртасское КП» уже завершены работы в Туртасе, близятся они к завершению в Алымке, затем на очереди Уват и Осинник, — говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. — Кроме того, в Алымке подрядчики приступили к монтажу водопропускных труб. Мы отдаём себе отчёт в том, что только ежегодная работа в этом направлении даст уверенность в том, что в случае паводка дамбы выдержат напор воды.
Всего в Уватском районе пять гидротехнических сооружений, которые необходимы для предотвращения затопления сел и деревень и прилегающих к ним территорий.
А в посёлке Муген уватские коммунальщики разбирались с перебоями подачи воды.
— Периодически поступали жалобы от населения. На месте разобрались, что причиной перебоев с подачей воды стала проблема в электроснабжении. Для стабильной работы станции водоочистки установили необходимое оборудование, что в дальнейшем позволит избежать перепадов напряжения и обеспечит бесперебойное водоснабжение, — рассказал директор «Туртасского КП» Андрей Быков.