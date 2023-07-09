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Posted 9 июля, 12:22

Published 9 июля, 12:22

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

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В Уватском районе приводят в порядок гидротехнические сооружения станции водоочистки

9 июля 2023, 12:22
Фото: 1MI
В Уватском районе за сезон стараются привести в порядок гидротехнические сооружения, защищающие поселения от паводков и станции водоочистки. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

За лето нужно успеть подремонтировать дамбы, а гидротехнические сооружения очистить от кустарников, мелколесья и травы.

— Нашим муниципальным предприятием «Туртасское КП» уже завершены работы в Туртасе, близятся они к завершению в Алымке, затем на очереди Уват и Осинник, — говорит глава Уватского района Вячеслав Елизаров. — Кроме того, в Алымке подрядчики приступили к монтажу водопропускных труб. Мы отдаём себе отчёт в том, что только ежегодная работа в этом направлении даст уверенность в том, что в случае паводка дамбы выдержат напор воды.

Всего в Уватском районе пять гидротехнических сооружений, которые необходимы для предотвращения затопления сел и деревень и прилегающих к ним территорий.

А в посёлке Муген уватские коммунальщики разбирались с перебоями подачи воды.

— Периодически поступали жалобы от населения. На месте разобрались, что причиной перебоев с подачей воды стала проблема в электроснабжении. Для стабильной работы станции водоочистки установили необходимое оборудование, что в дальнейшем позволит избежать перепадов напряжения и обеспечит бесперебойное водоснабжение, — рассказал директор «Туртасского КП» Андрей Быков.

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