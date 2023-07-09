В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары

По данным Гидрометцентра региона, на три дня в Тюменской области установится аномально жарка погода — температура воздуха в эти дни будет превышать +36. В связи с этим возникает риск роста числа происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, автомобильных дорогах, увеличения числа пожаров.