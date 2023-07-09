В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По данным Гидрометцентра региона, на три дня в Тюменской области установится аномально жарка погода — температура воздуха в эти дни будет превышать +36. В связи с этим возникает риск роста числа происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения, автомобильных дорогах, увеличения числа пожаров.
По информации синоптиков Гисметео, зной спадет только в пятницу — 14 июля максимальная температура воздуха составит +19…+24, ожидаются дожди. Синоптики обещают выпадение почти трети месячной нормы осадков — 14,5 мм.
По долгосрочным прогнозам, во второй половине июля среднесуточная температура воздуха составит +20…+26. Большая часть месяца пройдет без осадков.
Начало августа метеорологи обещают жарким — в первых числах последнего месяца лета термометры будут подниматься до +27…+29. Но уже во второй декаде августа похолодает — на смену жаркой погоде придут дожди и температура воздуха +13…+17.