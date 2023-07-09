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В Тюмени появился памятник Владимиру Высоцкому

9 июля 2023, 10:41
Фото: ВК Владимир Высоцкий

В Тюмени появился памятник Владимиру Высоцкому

В Тюмени на смотровой площадке с видом на набережную установили скульптуру Владимира Высоцкого. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.
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Тюмень
Видео: Типичная Тюмень

Скульптура советского поэта, автора-исполнителя песен выполнена из бронзы и представляет из себя фигуру Высоцкого с гитарой в руках. Она располагается на небольшом возвышении, а рядом со скульптурой расположена тетрадь со словами песни «Тюменская нефть».

Автором монумента является российский скульптор, архитектор-дизайнер, 3D-моделлер, автор скульптур, посвященных писателям Антону Чехову и Александру Солженицыну, Владимиру Высоцкому, скульптуры «Играющие тигрята» в Москве Петр Чегодаев.

Создание скульптуры и установка выполнены за счет средств спонсоров.

На сегодняшний день в России и бывшем СССР установлены порядка 40 скульптур, бюстов, памятников Владимиру Высоцкому. В числе городов, где открыты скульптурные работы — Москва, Воронеж, Барнаул, Дивногорск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Сантк-Петербург, Сочи и другие. Также в Екатеринбурге, Москве, Краснодаре, Самаре, Набережных Челнах, Тегенекли, Нарве, Нововеличковская станица Динского района Краснодарского края работают музеи и центры творческого наследия Владимира Высоцкого.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне был открыт памятник председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову. Он проработал в данной должности с 1998 года. 28 июня 2022 года Сергей Корепанов скоропостижно скончался. 75-летнего парламентария увезли на машине скорой помощи с рабочего места. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

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