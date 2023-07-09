В Тюмени появился памятник Владимиру Высоцкому

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в июне был открыт памятник председателю Тюменской областной Думы Сергею Корепанову. Он проработал в данной должности с 1998 года. 28 июня 2022 года Сергей Корепанов скоропостижно скончался. 75-летнего парламентария увезли на машине скорой помощи с рабочего места. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.