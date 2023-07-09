В Ишиме снова проводят процедуры биопсии щитовидной железы

Процедура проходит под контролем УЗИ — с целью произвести избирательный забор материала для отправки его на гистологическое исследование. Во время пункции используют очень тонкую иглу, чтобы минимизировать дискомфорт пациента. Биопсию проводят по направлению от врача-эндокринолога, пока только один раз в неделю, по вторникам.