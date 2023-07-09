В Ишиме снова проводят процедуры биопсии щитовидной железы

Posted 9 июля, 12:41
Published 9 июля, 12:41
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Процедуру проводит врач-хирург Лев Буторин и врачи ультразвуковой диагностики: Надежда Кирилова и Алексей Мелёшин.
Показаниями к диагностике являются выявленные в ходе других исследований новообразования железы с размером более 1 см (особенно у пациентов с плохой наследственностью в плане онкологии), множественные образования узелкового типа.
Процедура проходит под контролем УЗИ — с целью произвести избирательный забор материала для отправки его на гистологическое исследование. Во время пункции используют очень тонкую иглу, чтобы минимизировать дискомфорт пациента. Биопсию проводят по направлению от врача-эндокринолога, пока только один раз в неделю, по вторникам.
За первые «биопсийные дни» обследовано 33 человека. У трёх женщин старшего трудоспособного возраста выявлены опухоли, в одном случае злокачественная. Как рассказала Елена Мелешина, врач-эндокринолог ОБ № 4, ранее для проведения биопсии пациентов приходилось направлять в медучреждения Тюмени, сейчас очень удобно для всех, что исследование проведут на месте.
Биопсия — наиболее информативный и точный метод, позволяющий определить любые заболевания щитовидки на ранней стадии, включая злокачественные процессы. В ходе процедуры могут быть выявлены также диффузные изменения, кисты, узловые зобы, и другие заболевания.