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У входа в тюменскую церковь хотят открыть популярный алкомаркет

9 июля 2023, 08:52
Фото: 1MI

У входа в тюменскую церковь хотят открыть алкомаркет

В тюменском селе Велижаны рядом с входом церковь планируют открыть алкомаркет. Торгговую точку по продаже спиртных напитков намерены разместить в здании, которое вплотную прилегает к храму.
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Тюмень
«Тут сдают в аренду половину магазина и хотят открыть точку по продаже алкогольных напитков популярной сети. Это здание прямо вплотную прилегает к зданию церкви. На днях связался уже звонил глава сельского поселения и сообщил, что представитель этой сети алкомаркетов интересовался, когда можно приехать, чтобы повесить вывеску», — рассказал настоятель Вознесенской церкви Александр.

По его словам, рядом с храмом не так давно был открыт магазин разливных напитков. И теперь недалеко от церкви постоянно происходят пьянки, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29 июля, в День города, будет запрещена розничная продажа алкоголя. В этот день приобрести спиртные напитки тюменцы смогут только в кафе, барах и ресторанах.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Церковь#Продажа алкоголя#Тюмень#Тюменская область
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