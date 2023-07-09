У входа в тюменскую церковь хотят открыть популярный алкомаркет

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
«Тут сдают в аренду половину магазина и хотят открыть точку по продаже алкогольных напитков популярной сети. Это здание прямо вплотную прилегает к зданию церкви. На днях связался уже звонил глава сельского поселения и сообщил, что представитель этой сети алкомаркетов интересовался, когда можно приехать, чтобы повесить вывеску», — рассказал настоятель Вознесенской церкви Александр.
По его словам, рядом с храмом не так давно был открыт магазин разливных напитков. И теперь недалеко от церкви постоянно происходят пьянки, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 29 июля, в День города, будет запрещена розничная продажа алкоголя. В этот день приобрести спиртные напитки тюменцы смогут только в кафе, барах и ресторанах.