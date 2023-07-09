Тюменцы в два раза уменьшают площадь своих домов

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Если ранее площадь проектируемых индивидуальных жилых строений составляла 120-180 квадратных метров, то сегодня 65-107 «квадратов».
По словам директора Винзилинского завода керамических стеновых материалов Ангелины Анищенко, в среднем размер площади ИЖС не превышает 80-90 квадратных метров. При этом, при планировке дома жители региона просят сделать две спальни и два санузла.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы стали больше денег тратить на покупки. За первые пять месяцев этого года в магазинах жители области оставили порядка 210 миллиардов рублей.