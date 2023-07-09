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Тюменцы в два раза уменьшают площадь своих домов

9 июля 2023, 07:15
Фото: 1MI

Тюменцы в два раза уменьшают площадь домов

Жители Тюменской области стали строить дома меньшей площади — их размеры сократили практически в два раза.

Если ранее площадь проектируемых индивидуальных жилых строений составляла 120-180 квадратных метров, то сегодня 65-107 «квадратов».

По словам директора Винзилинского завода керамических стеновых материалов Ангелины Анищенко, в среднем размер площади ИЖС не превышает 80-90 квадратных метров. При этом, при планировке дома жители региона просят сделать две спальни и два санузла.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы стали больше денег тратить на покупки. За первые пять месяцев этого года в магазинах жители области оставили порядка 210 миллиардов рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Строительство#ИЖС#Тюменская область
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