Семейные предприниматели Тобольска представили свои бизнес-проекты Андрею Пантелееву

В начале встречи, вице-губернатор обратился к собравшимся с приветственным словом, отметив, что семейный бизнес — это твердая основа экономики региона.



Затем каждая семья представила бизнесы, рассказав о том, как поддержка семьи и соучастие близких помогает уверенно развиваться.



Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области», главный организатор встречи, на протяжении последних лет активно ведет работу по закреплению в федеральном законодательстве понятия «семейное предпринимательство».



Юлия Шакурская, вице-президент ТПП ТО: «Для нас эта встреча- настоящий праздник! Ценности семейного бизнеса-они общечеловеческие! Клиенты во всем мире предпочитают семейный бизнес остальным.



В Тюменской области семейное предпринимательство становится очень активно развивающимся сектором. Ниши, в которых развиваются и укрепляются семейные бизнесы — пекарни, фермерские хозяйства, IT компании, общественное питание, гостиницы, производители косметики.



И наша инициатива по утверждению закона о семейном бизнесе решит много проблемных вопросов. Одна из них — тема семейного патента, которая должна упростить отношения внутри семьи.»



Союз Торгово-промышленная палата Тюменской области поздравляет с днем семьи, любви и верности и желает счастливого будущего и благополучного настоящего!