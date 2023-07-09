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Posted 9 июля, 13:09

Published 9 июля, 13:09

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

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Семейные предприниматели Тобольска представили свои бизнес-проекты Андрею Пантелееву

9 июля 2023, 13:09
Фото: 1MI
В день семьи, любви и верности, 8 июля, в Тобольске состоялась деловая встреча семейных предпринимателей с заместителем губернатора Тюменской области Андреем Пантелеевым. Мероприятие прошло в Доме наместника, сообщает пресс-служба Инвестагентства региона.

В начале встречи, вице-губернатор обратился к собравшимся с приветственным словом, отметив, что семейный бизнес — это твердая основа экономики региона.

Затем каждая семья представила бизнесы, рассказав о том, как поддержка семьи и соучастие близких помогает уверенно развиваться.

Союз «Торгово-промышленная палата Тюменской области», главный организатор встречи, на протяжении последних лет активно ведет работу по закреплению в федеральном законодательстве понятия «семейное предпринимательство».

Юлия Шакурская, вице-президент ТПП ТО: «Для нас эта встреча- настоящий праздник! Ценности семейного бизнеса-они общечеловеческие! Клиенты во всем мире предпочитают семейный бизнес остальным.

В Тюменской области семейное предпринимательство становится очень активно развивающимся сектором. Ниши, в которых развиваются и укрепляются семейные бизнесы — пекарни, фермерские хозяйства, IT компании, общественное питание, гостиницы, производители косметики.

И наша инициатива по утверждению закона о семейном бизнесе решит много проблемных вопросов. Одна из них — тема семейного патента, которая должна упростить отношения внутри семьи.»

Союз Торгово-промышленная палата Тюменской области поздравляет с днем семьи, любви и верности и желает счастливого будущего и благополучного настоящего!

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