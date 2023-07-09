Рыбоводство стало одной из точек роста и развития АПК Тюменской области

«Об интересе земляков к рыбалке красноречиво говорит и число участников многочисленных состязаний по рыбной ловле. Эти соревнования привлекают не только тюменцев, но и гостей из других территорий страны», — отметил губернатор и пожелал специалистам, выбравшим делом своей жизни рыбохозяйственную отрасль, достижения всех поставленных целей, а рыболовам-любителям удачной рыбалки.