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Posted 9 июля, 06:33

Published 9 июля, 06:33

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

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Рыбоводство стало одной из точек роста и развития АПК Тюменской области

9 июля 2023, 06:33
Фото: 1MI
Для Тюменской области рыбоводство и рыболовство стали одной из точек роста и развития агропромышленного комплекса. Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя тюменцев с Днём рыбака.

«Ежегодно отмечается положительная динамика в этой отрасли. В Тюменской области успешно работает ряд рыбоперерабатывающих предприятий. Сохраняется рост производства товарной рыбы, увеличивается ее промышленный вылов, появляются новые объекты аквакультуры. Об этом свидетельствуют и статистические данные», — говорится в поздравлении.

Губернатор напомнил, что только за 2022 год объём выращенной рыбы составил более трех тысяч тонн. Развивается и пастбищное рыбоводство. В прошедшем году в 68 рыбоводных участков нашего региона выпустили свыше 170 миллионов мальков.

«Об интересе земляков к рыбалке красноречиво говорит и число участников многочисленных состязаний по рыбной ловле. Эти соревнования привлекают не только тюменцев, но и гостей из других территорий страны», — отметил губернатор и пожелал специалистам, выбравшим делом своей жизни рыбохозяйственную отрасль, достижения всех поставленных целей, а рыболовам-любителям удачной рыбалки.

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