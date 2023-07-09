Рыбоводство стало одной из точек роста и развития АПК Тюменской области

Posted 9 июля, 06:33
Published 9 июля, 06:33
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
«Ежегодно отмечается положительная динамика в этой отрасли. В Тюменской области успешно работает ряд рыбоперерабатывающих предприятий. Сохраняется рост производства товарной рыбы, увеличивается ее промышленный вылов, появляются новые объекты аквакультуры. Об этом свидетельствуют и статистические данные», — говорится в поздравлении.
Губернатор напомнил, что только за 2022 год объём выращенной рыбы составил более трех тысяч тонн. Развивается и пастбищное рыбоводство. В прошедшем году в 68 рыбоводных участков нашего региона выпустили свыше 170 миллионов мальков.
«Об интересе земляков к рыбалке красноречиво говорит и число участников многочисленных состязаний по рыбной ловле. Эти соревнования привлекают не только тюменцев, но и гостей из других территорий страны», — отметил губернатор и пожелал специалистам, выбравшим делом своей жизни рыбохозяйственную отрасль, достижения всех поставленных целей, а рыболовам-любителям удачной рыбалки.