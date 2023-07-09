Частный дом по цене квартиры. Тюменский эксперт о том, как вложиться в недвижимость

Он отметил также, если в области будет развиты сферы досуга и производства, то люди не захотят переезжать из деревни в город. А работают многие сейчас в Интернете. Значит — нет необходимости ежедневно направляться в офис. Можно трудиться, расположившись в гамаке на своем участке. Такой аргумент в пользу жизни в сельской местности приходилось слышать не раз.