Частный дом по цене квартиры. Тюменский эксперт о том, как вложиться в недвижимость

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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин увеличил максимальный размер кредита по «Сельской ипотеке». Программа представляет собой систему ипотечного кредитования в регионе с целью приобретения загородного жилья или участка для строительства той самой недвижимости.
Ввели ее еще в 2020 году. Изначально планировалось, что проект продлится пять лет. Однако из-за высокого спроса на загородную недвижимость, в августе прошлого года государство увеличило объем субсидий и продлило «Сельскую ипотеку».
Согласно официальным данным, воспользоваться этой ипотечной программой могут люди в возрасте от 21 до 65 лет. Ставка составит 3%, большая часть долга будет субсидирована из федерального бюджета.
Притом, если обязательства по кредитованию возложит на себя муниципальный бюджет, то ставку и вовсе можно будет снизить до 0,1%. Первоначальный взнос при этом останется прежним — 10% от стоимости участка. Никаких особых критериев к заемщикам нет. Стандартный пакет личных документов и справка о доходах.
На сегодняшний день в нашем регионе «Сельскую ипотеку» оформляют только три банка («Сбербанк», «Россельхозбанк» и «РНКБ»). Об этом сообщила изданию «NashGorod.ru» тюменский риелтор Юлия Волкова. По словам девушки, тюменцы отдают предпочтение первым двум банкам в вопросах кредитования.
Если углубится в статистику, то за прошедшие полгода одним только «Россельхозбанком» было выдано более 730 миллионов рублей на ипотечное жилье. Примечательно, что полмиллиарда из них выделено жителям города, а не области. Получается, что тенденция такова: горожане стремятся иметь домик в деревне.
Сельская ипотека как раз и дает такую возможность. Тюменцы могут сделать выбор по душе: приобрести готовую недвижимость (в том числе благоустроенную) либо купить участок под строительство той самой недвижимости. Но есть нюанс. Самостоятельное строительство практически исключено. Хлопоты по сооружению дома возьмет на себя аккредитованная подрядная организация.
Примечательно и то, что в случае покупки благоустроенного дома, на участке можно разбить сад и огород.
— У таких домов категория земель должна быть «Земли населенных пунктов». К тому же вид разрешенного использования будет ЛЖХ (личное жилищное хозяйство) или же ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). Эти дома готовы и поставлены на учет, — прокомментировала Юлия Волкова.
Такое заманчивое предложение нельзя наверняка просто назвать «удачливым». Что же стоит за государственной идеей дать людям возможность воплотить в жизнь «американскую мечту» о своем доме?
На этот счет мы спросили мнение эксперта-экономиста Ивана Вилкова. По словам мужчины, предложений на рынке недвижимости в городе тоже достаточно. Вспомним хотя бы тот момент, что многие районы Тюмени за последние пару лет попали под программу реновации. Но, как отмечает экономист, цены на квартиры значительно выросли и людям ничего не остается делать, как рассмотреть для себя доступную альтернативу.
— В первую очередь госпрограмма повлияет не только положительно на экономику населенных пунктов, но и на экономику страны в целом. «Сельская ипотека» была придумана в «ковидный» год, когда цены на первичку, а затем вторичку сильно подскочили. Сейчас стоимость дома равна стоимости двух/трехкомнатной квартиры в нормальной районе города, — отметил эксперт.
Экономист подчеркнул, что подобного рода программы стимулируют жилищное строительство. А эта отрасль в свою очередь притягивает смежные, что тоже в целом благотворно сказывается на экономике региона.
— Существуют сопутствующие кредитованию программы, например, для бюджетников. Понятное дело, что даже в малочисленных населенных пунктах у врачей и учителей будет работа. Да, зарплата будет ниже, но они уже не будут тратить ее на съем квартиры в городе. Они приобретут доступное жилье за пределами Тюмени. Другой вопрос заключается в том, что в регионах необходимо подтягивать инфраструктуру, — рассказал эксперт.
Он отметил также, если в области будет развиты сферы досуга и производства, то люди не захотят переезжать из деревни в город. А работают многие сейчас в Интернете. Значит — нет необходимости ежедневно направляться в офис. Можно трудиться, расположившись в гамаке на своем участке. Такой аргумент в пользу жизни в сельской местности приходилось слышать не раз.
Конечно, можно с уверенностью заявить, что «Сельская ипотека» — это выгодная государственная программа «для людей». Однако появилась она как некий ответ на повышение цен на городскую недвижимость. Тюменцы чаще оформляют ипотечные кредиты на загородное жилье, воодушевленные мечтой о собственной крышей над головой.
Однако при этом, соглашаясь с мнением эксперта, отметим, что параллельно строительной сфере необходимо подтягивать инфраструктуру. Таким образом горожане получат доступное жилье, сельчане — рабочие места.