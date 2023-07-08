Юные тюменцы изучают ПДД в игровой форме

Posted 8 июля, 12:07
Published 8 июля, 12:07
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Более трехсот ребят из пришкольных лагерей уже побывали на экскурсиях в управлении Госавтоинспекции Тюменской области в рамках марафона #ЛетоПоПДД. Автоинспекторы проводят практическое занятие по безопасности на самокате на импровизированном перекрестке, демонстрируют выставку ретро-автомобилей ГАИ, а также показывают школьникам действующий патрульный автомобиль ДПС, приборы, которые помогают автоинспекторам задерживать нарушителей и даже разрешают детям посидеть в кабине патрульного авто.
Эти мероприятия продлятся до окончания всех смен в пришкольных лагерях. В Госавтоинспекции надеются, что благодаря массовым урокам дорожной безопасности дети не забудут за лето ПДД и опасные ситуации, в которые ребенок может попасть на дороге.
В этом году в Тюменской области число ДТП с участием детей значительно выросло, два ребенка погибли, более 400 детей ранены. Автоинспекторы прилагают все силы, чтобы переломить негативную тенденцию роста детской дорожной аварийности.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.