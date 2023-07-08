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Posted 8 июля, 12:07

Published 8 июля, 12:07

Modified Сегодня, 06:02

Updated Сегодня, 06:02

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Юные тюменцы изучают ПДД в игровой форме

8 июля 2023, 12:07
Фото: 1MI
В пришкольных и загородных лагерях Тюменской области автоинспекторы обучают детей правилам дорожного движения. Занятия, проходят в игровой форме. Так ребята лучше запоминают, как нужно вести себя на дороге и во дворе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Более трехсот ребят из пришкольных лагерей уже побывали на экскурсиях в управлении Госавтоинспекции Тюменской области в рамках марафона #ЛетоПоПДД. Автоинспекторы проводят практическое занятие по безопасности на самокате на импровизированном перекрестке, демонстрируют выставку ретро-автомобилей ГАИ, а также показывают школьникам действующий патрульный автомобиль ДПС, приборы, которые помогают автоинспекторам задерживать нарушителей и даже разрешают детям посидеть в кабине патрульного авто.

Эти мероприятия продлятся до окончания всех смен в пришкольных лагерях. В Госавтоинспекции надеются, что благодаря массовым урокам дорожной безопасности дети не забудут за лето ПДД и опасные ситуации, в которые ребенок может попасть на дороге.

В этом году в Тюменской области число ДТП с участием детей значительно выросло, два ребенка погибли, более 400 детей ранены. Автоинспекторы прилагают все силы, чтобы переломить негативную тенденцию роста детской дорожной аварийности.

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах реализуется в регионе совместными усилиями региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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