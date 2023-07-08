Юные тюменцы изучают ПДД в игровой форме

Более трехсот ребят из пришкольных лагерей уже побывали на экскурсиях в управлении Госавтоинспекции Тюменской области в рамках марафона #ЛетоПоПДД. Автоинспекторы проводят практическое занятие по безопасности на самокате на импровизированном перекрестке, демонстрируют выставку ретро-автомобилей ГАИ, а также показывают школьникам действующий патрульный автомобиль ДПС, приборы, которые помогают автоинспекторам задерживать нарушителей и даже разрешают детям посидеть в кабине патрульного авто.