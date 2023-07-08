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Копания молодежи попала в жесткое ДТП под Тюменью. Фото

8 июля 2023, 05:15

5 человек пострадали в жестком ДТП под Тюменью. Они улетели с дороги в кювет

Утро субботы в Тюменской области началось с аварии. На 21-м километре трассы Тюмень — Салаирка с проезжей части в кювет слетел арендованный автомобиль.
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ДТП

На момент ДТП в машине находились пять человек 30-летний мужчина, 3 молодых человека в возрасте 19-20 лет и 17-летняя девушка, все жители Тюмени. Все пассажиры и водитель получили ранения. 17-летняя тюменка тяжелые травмы.

В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют, кто находился за рулем автомобиля.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием большегруза, в которой погиб один человек.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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