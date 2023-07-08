Копания молодежи попала в жесткое ДТП под Тюменью. Фото

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
На момент ДТП в машине находились пять человек 30-летний мужчина, 3 молодых человека в возрасте 19-20 лет и 17-летняя девушка, все жители Тюмени. Все пассажиры и водитель получили ранения. 17-летняя тюменка тяжелые травмы.
В настоящее время инспекторы ГИБДД выясняют, кто находился за рулем автомобиля.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с участием большегруза, в которой погиб один человек.