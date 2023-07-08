Копания молодежи попала в жесткое ДТП под Тюменью. Фото

На момент ДТП в машине находились пять человек 30-летний мужчина, 3 молодых человека в возрасте 19-20 лет и 17-летняя девушка, все жители Тюмени. Все пассажиры и водитель получили ранения. 17-летняя тюменка тяжелые травмы.