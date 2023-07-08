Виновника утреннего ДТП с пятью пострадавшими под Тюменью нашли. У него не было прав

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на автодороге Тюмень — Салаирка с аварию попала компания молодежи на арендованном авто. Водитель не правился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части в кювет. В результате ДТП травмы получили 4 пассажира и водитель автомобиля.