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Виновника утреннего ДТП с пятью пострадавшими под Тюменью нашли. У него не было прав

8 июля 2023, 09:45
Фото: ГИБДД

Виновника ДТП с пятью пострадавшими под Тюменью нашли. У него не было прав

За рулем арендованной машины, попавшей сегодня утром в дорожно-транспортное происшествие на Салаирском тракте, находился 30-летний тюменец, лишенный водительских прав.
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ДТП

Об этом сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по тюменской области. Установлено, что в момент аварии он был трезв. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на автодороге Тюмень — Салаирка с аварию попала компания молодежи на арендованном авто. Водитель не правился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части в кювет. В результате ДТП травмы получили 4 пассажира и водитель автомобиля.

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#Валентина Бурнашева#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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