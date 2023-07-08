Виновника утреннего ДТП с пятью пострадавшими под Тюменью нашли. У него не было прав

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Об этом сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по тюменской области. Установлено, что в момент аварии он был трезв. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на автодороге Тюмень — Салаирка с аварию попала компания молодежи на арендованном авто. Водитель не правился с управлением транспортного средства и слетел с проезжей части в кювет. В результате ДТП травмы получили 4 пассажира и водитель автомобиля.