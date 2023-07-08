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В Тюмени разыскивают пожилого мужчину, пропавшего перед Международным женским днем

8 июля 2023, 15:14
Фото: 1MI

Мужчину, пропавшего более 4-х месяцев назад, разыскивают в Тюмени

Сергей Александрович Пономарев 1966 года рождения пропал 7 марта 2023 года.

По информации следственного комитета РФ по Тюменской области, мужчина оставил свой автомобиль и ушёл. О том, куда наравлялся пропавший, информации нет.

Среди его примет перечисляются рост 170 см, плотное телосложение и каре-зеленые глаза.

В последний раз его видели в черной куртке, темно-синих джинсах и бежевых кроссовках.

Всех, кому что-нибудь станет известно, где находится данный гражданин, просят обращаться по телефонам: 8 (3452) 79-41-64 — отдел полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени, а также 8 (3452) 43-48-36 — следственный отдел по Калининскому АО города Тюмени.

Ранее «Наш город» писал, что пропавшего в первых числах июля тоболяка нашли мертвым.

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Фото: СУ СК России по Тюменской области
#Елена Чебоксарова#Пропавшие без вести#Поиски человека#Следственный комитет#Общество#Тюменцы
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