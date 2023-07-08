В Тюмени разыскивают пожилого мужчину, пропавшего перед Международным женским днем

Всех, кому что-нибудь станет известно, где находится данный гражданин, просят обращаться по телефонам: 8 (3452) 79-41-64 — отдел полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени, а также 8 (3452) 43-48-36 — следственный отдел по Калининскому АО города Тюмени.