В Тюмени разыскивают пожилого мужчину, пропавшего перед Международным женским днем

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
По информации следственного комитета РФ по Тюменской области, мужчина оставил свой автомобиль и ушёл. О том, куда наравлялся пропавший, информации нет.
Среди его примет перечисляются рост 170 см, плотное телосложение и каре-зеленые глаза.
В последний раз его видели в черной куртке, темно-синих джинсах и бежевых кроссовках.
Всех, кому что-нибудь станет известно, где находится данный гражданин, просят обращаться по телефонам: 8 (3452) 79-41-64 — отдел полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени, а также 8 (3452) 43-48-36 — следственный отдел по Калининскому АО города Тюмени.
Ранее «Наш город» писал, что пропавшего в первых числах июля тоболяка нашли мертвым.