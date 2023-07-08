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В Тюмени на сутки перекрыли дорогу в центре города

8 июля 2023, 10:02
Фото: ГИБДД

В Тюмени на сутки перекрыли центральную улицу

В Тюмени из-за дорожных работ перекрыли дорогу в центре города. На сутки проезд закрыт по улице Елецкой в районе пересечения с улицей Немцова.
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Тюмень

По информации ГИБДД по Тюменской области, для транспорта участок откроют 9 июля. Альтернативные маршруты организованы по улицам Советской, Больничный переулок, Профсоюзной, Даудельной.

Ранее «Наш Город» писал, что 15 июля в Тюмени в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных выпуску студентов Тюменского индустриального университета, будет перекрыт с 8:00 до 13:00 центр города. Движение ограничат по улице 8 Марта — от Республики до Володарского, улице Володарского — от Водопроводной до 8 Марта.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Перекрытие#Дороги#Ремонт дорог#Тюмень#Тюменская область
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