В Тюмени на сутки перекрыли дорогу в центре города

Ранее «Наш Город» писал, что 15 июля в Тюмени в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных выпуску студентов Тюменского индустриального университета, будет перекрыт с 8:00 до 13:00 центр города. Движение ограничат по улице 8 Марта — от Республики до Володарского, улице Володарского — от Водопроводной до 8 Марта.