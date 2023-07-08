В Тюмени на сутки перекрыли дорогу в центре города

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
По информации ГИБДД по Тюменской области, для транспорта участок откроют 9 июля. Альтернативные маршруты организованы по улицам Советской, Больничный переулок, Профсоюзной, Даудельной.
Ранее «Наш Город» писал, что 15 июля в Тюмени в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных выпуску студентов Тюменского индустриального университета, будет перекрыт с 8:00 до 13:00 центр города. Движение ограничат по улице 8 Марта — от Республики до Володарского, улице Володарского — от Водопроводной до 8 Марта.