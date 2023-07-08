В селе под Тюменью во время пожара в жилом доме погиб человек

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
Загорелся одноэтажный двухквартирный дом. На место происшествия были направлены 6 человек личного состава и 3 единицы основной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже полностью охватил кровлю здания. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. К сожалению, погиб человек.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе произошел серьезный пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Луначарского в Тюмени. В результате происшествия огонь повредил более 600 квадратных метров площади дома. Пятиэтажку признали зоной возможной ЧС.