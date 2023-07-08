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В селе под Тюменью во время пожара в жилом доме погиб человек

8 июля 2023, 04:06
Фото: 1MI

В тюменском селе во время пожара в жилом доме погиб человек

Один человек погиб во время пожара в доме в селе Викуловского района. Трагедия произошла сегодня ночью в селе Одино.
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Тюмень

Загорелся одноэтажный двухквартирный дом. На место происшествия были направлены 6 человек личного состава и 3 единицы основной техники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь уже полностью охватил кровлю здания. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров. К сожалению, погиб человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе произошел серьезный пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Луначарского в Тюмени. В результате происшествия огонь повредил более 600 квадратных метров площади дома. Пятиэтажку признали зоной возможной ЧС.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тюменская область
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