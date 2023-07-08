Тюменского контрактника с двумя судимостями освободили от наказания

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Казанский районный суд вынес приговор в отношении 27-летнего обвиняемого. Установлено, что 7 мая 2023 года он в нетрезвом виде управлял самоходным шасси, передвигаясь по улице Ишимской в сторону села Казанское. Данный молодой человек уже имеет две судимости за совершенные преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Однако с учётом того, что в период мобилизации он заключил контракт с Вооруженными силами РФ, тюменец был освобождён от отбывания наказания условно, сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.
Ранее «Наш город» писал, что жителям Тюмени часто поступают звонки с предложением служить по контракту. По крайней мере, на это жалуются тюменцы. Однако в пресс-сдужбе военного комиссариата сообщили, что про подобные звонки у них нет информации.