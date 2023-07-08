nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:15

Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Изображение материала

Тюменского контрактника с двумя судимостями освободили от наказания

8 июля 2023, 14:15
Фото: 1MI

Контрактника освободили от тюрьмы за правонарушения в Тюменской области

Подсудимый, заключивший в период мобилизации контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, был освобождён от назначенного ему наказания в виде лишения свободы на 1,6 года.
Сюжет
Суд

Казанский районный суд вынес приговор в отношении 27-летнего обвиняемого. Установлено, что 7 мая 2023 года он в нетрезвом виде управлял самоходным шасси, передвигаясь по улице Ишимской в сторону села Казанское. Данный молодой человек уже имеет две судимости за совершенные преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Однако с учётом того, что в период мобилизации он заключил контракт с Вооруженными силами РФ, тюменец был освобождён от отбывания наказания условно, сообщили в объединённой пресс-службе тюменских судов.

Ранее «Наш город» писал, что жителям Тюмени часто поступают звонки с предложением служить по контракту. По крайней мере, на это жалуются тюменцы. Однако в пресс-сдужбе военного комиссариата сообщили, что про подобные звонки у них нет информации.

Жителям Тюмени массово поступают звонки с предложением подписать контракт
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Контракты#Контрактники#Суд#Наказание#Общество#Тюменцы
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?
Сегодня, 05:01
В Тюмени резко вырастут цены на автомобили. Почему?
Сегодня, 07:36
«Ну очень интимный массаж»: приоткрываем двери мужского спа-салона
Вчера, 10:06
На Тюмень надвигаются аномально жаркая погода и грозы
Сегодня, 03:50
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
Вчера, 01:00
«Братик спи спокойно»: в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени
Вчера, 12:25