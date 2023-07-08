Тюменского контрактника с двумя судимостями освободили от наказания

Ранее «Наш город» писал, что жителям Тюмени часто поступают звонки с предложением служить по контракту. По крайней мере, на это жалуются тюменцы. Однако в пресс-сдужбе военного комиссариата сообщили, что про подобные звонки у них нет информации.