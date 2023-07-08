Тюменские промышленные компании повысили зарплаты сотрудникам до 295 тысяч

В частности, увеличились зарплатные предложения для геодезистов — с 235 до 295 тысяч рублей, инженеров ПТО — с 90 до 120 тысяч рублей, электромонтеров — с 90 до 120 тысяч рублей, прорабов — с 150 до 170 тысяч рублей.