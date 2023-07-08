Тюменские промышленные компании повысили зарплаты сотрудникам до 295 тысяч

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В частности, увеличились зарплатные предложения для геодезистов — с 235 до 295 тысяч рублей, инженеров ПТО — с 90 до 120 тысяч рублей, электромонтеров — с 90 до 120 тысяч рублей, прорабов — с 150 до 170 тысяч рублей.
Кроме того, на 15-20 тысяч стали больше зарплаты у электросварщиков.
По словам руководителя рекрутингового агентства Forward Company Татьяны Бадановой, работодатели таким образом пытаются привлечь новых сотрудников.
«Повышение зарплат — это уже не тренд, а необходимость. На мой взгляд, людей сейчас просто нет, поскольку часть трудоспособного населения находится в зоне СВО, часть уже трудоустроена, либо занимается восстановлением присоединенных территорий. При этом никуда не делась проблема демографического кризиса, который тянется еще с 90-х годов. В Тюменской области на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме. При норме — 7-8 резюме», — пояснила Татьяна Баданова РБК Тюмень.
Эксперт добавил, что сегодня ситуация на рынке складывает так, что компании выбирают работников, а работники компанию. Поэтому работодатель вынужден вступать в борьбу за каждого сотрудника.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средний размер заработной платы увеличился на 11,3%. В среднем за период с января по апрель 2023 года уровень среднего заработка составил более 64 тысяч рублей.