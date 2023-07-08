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Тюменские промышленные компании повысили зарплаты сотрудникам до 295 тысяч

8 июля 2023, 08:38
Фото: 1MI

Тюменские промышленные компании рекордно повысили зарплаты

В Тюмени промышленные компании повысили заработную плату соискателям на 30-60 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В частности, увеличились зарплатные предложения для геодезистов — с 235 до 295 тысяч рублей, инженеров ПТО — с 90 до 120 тысяч рублей, электромонтеров — с 90 до 120 тысяч рублей, прорабов — с 150 до 170 тысяч рублей.

Кроме того, на 15-20 тысяч стали больше зарплаты у электросварщиков.

По словам руководителя рекрутингового агентства Forward Company Татьяны Бадановой, работодатели таким образом пытаются привлечь новых сотрудников.

«Повышение зарплат — это уже не тренд, а необходимость. На мой взгляд, людей сейчас просто нет, поскольку часть трудоспособного населения находится в зоне СВО, часть уже трудоустроена, либо занимается восстановлением присоединенных территорий. При этом никуда не делась проблема демографического кризиса, который тянется еще с 90-х годов. В Тюменской области на одну вакансию приходится всего 3,3 резюме. При норме — 7-8 резюме», — пояснила Татьяна Баданова РБК Тюмень.

Эксперт добавил, что сегодня ситуация на рынке складывает так, что компании выбирают работников, а работники компанию. Поэтому работодатель вынужден вступать в борьбу за каждого сотрудника.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год средний размер заработной платы увеличился на 11,3%. В среднем за период с января по апрель 2023 года уровень среднего заработка составил более 64 тысяч рублей.

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