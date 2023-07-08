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На Тюменской трассе в массовом ДТП с большегрузом погиб человек

8 июля 2023, 03:28

На федеральной трассе Тюмень — Омск в массовом ДТП погиб человек

37-летний житель Кировской области погиб в массовом дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне вечером на федеральной трассе Тюмень-Омск.
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ДТП

На 43-м километре автомобильной дороги столкнулись Opel и грузовик Volvo. Водитель большегруза не пропустил легковушку, в результате чего произошло столкновения. От удара Opel отбросило на встречную полосу движения, где в тот момент ехал Kia.

В результате аварии погиб 37-летний пассажир Opel, травмы получил 15-летний пассажир Kia. Водители автомобилей не пострадали, — сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за массовой аварии на тюменской трассе образовалась пробка протяженностью 12 километров. Был организован ревеврс.

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