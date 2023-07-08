На Тюменской трассе в массовом ДТП с большегрузом погиб человек

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
На 43-м километре автомобильной дороги столкнулись Opel и грузовик Volvo. Водитель большегруза не пропустил легковушку, в результате чего произошло столкновения. От удара Opel отбросило на встречную полосу движения, где в тот момент ехал Kia.
В результате аварии погиб 37-летний пассажир Opel, травмы получил 15-летний пассажир Kia. Водители автомобилей не пострадали, — сообщили в ГИБДД по Тюменской области. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за массовой аварии на тюменской трассе образовалась пробка протяженностью 12 километров. Был организован ревеврс.