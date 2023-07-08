Мужчина, который планировал устроить теракт, мог работать в магазине Тюмени

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
По данным тг-канала «Повернутые на Z войне», убитый предоплагаемый террорист работал там в должности продавца-менеджера.
Накануне перед уничтожением убитый 38-летний тюменец снял видеоролик, в котором пообещал устроить на территории Тюменской области «очень большой бум». Видео было размещено и в одном из пабликов.
Известно, что при осмотре тела убитого на его груди были обнаружены наколки в виде свастики. По информации тг-канала «Повернутые на Z войне», магазин, где трудился ликвидированный, работает до сих пор. Его владелец находится на свободе.
Ранее «Наш Город» писал, что 4 июля вечером недалеко от деревни Кукушки Исетского района в ходе перестрелки был ликвидирован террорист. Мужчина планировал организовать подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе в Исетском районе.
По данному факту заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», «Незаконное хранение, взрывного устройства». «Приготовление к совершению террористического акта». Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению.