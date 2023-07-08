nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Изображение материала

Мужчина, который планировал устроить теракт, мог работать в магазине Тюмени

8 июля 2023, 07:02
Фото: 1MI

Тюменец, который планировал устроить теракт, мог работать в «военном» магазине

38-житель Тюмени, планировавший теракт в Исетском районе, мог работать в одном из магазинов Тюмени, специализирующемся на торговле одеждой, экипировкой и армейской атрибутикой.
Сюжет
Тюмень

По данным тг-канала «Повернутые на Z войне», убитый предоплагаемый террорист работал там в должности продавца-менеджера.

Накануне перед уничтожением убитый 38-летний тюменец снял видеоролик, в котором пообещал устроить на территории Тюменской области «очень большой бум». Видео было размещено и в одном из пабликов.

Известно, что при осмотре тела убитого на его груди были обнаружены наколки в виде свастики. По информации тг-канала «Повернутые на Z войне», магазин, где трудился ликвидированный, работает до сих пор. Его владелец находится на свободе.

Ранее «Наш Город» писал, что 4 июля вечером недалеко от деревни Кукушки Исетского района в ходе перестрелки был ликвидирован террорист. Мужчина планировал организовать подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного в лесополосе в Исетском районе.

По данному факту заведены уголовные дела по трем статьям УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», «Незаконное хранение, взрывного устройства». «Приготовление к совершению террористического акта». Следователи устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Читайте также:
В тюменском микрорайоне построят поликлинику и паркингТюменские медики спасли пенсионера от ампутации ногиВ Тюмени банкоматы отказывают принимать новые купюры. В чем проблема?
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Теракт#Следственный комитет#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«+30 в тени»: как тюменцы всю неделю справлялись с жарой
Вчера, 08:52
Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур в июле
Вчера, 07:45
«Ну очень интимный массаж»: приоткрываем двери мужского спа-салона
Вчера, 10:06
«Это же позорище»: тюменцы просят губернатора заняться расчисткой дна Туры
Вчера, 04:22
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
Вчера, 01:00
«Братик спи спокойно»: в зоне СВО погиб 31-летний житель Тюмени
Вчера, 12:25