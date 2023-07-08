Массово едут на дачи и пляжи: на выездах из Тюмени образовались километровые пробки

На Московском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до поселка Московский. Салаирский тракт стоит от Объездной до ДНТ «Верхнеборское». На Ялуторовском тракте движение затруднено в районе озера Андреевское. На Червишевском тракте пробка начинается от Федюнинского и заканчивается практически в Патрушево. Также затор зафиксирован в районе поселка Боровский.