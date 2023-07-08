Массово едут на дачи и пляжи: на выездах из Тюмени образовались километровые пробки

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
На Московском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до поселка Московский. Салаирский тракт стоит от Объездной до ДНТ «Верхнеборское». На Ялуторовском тракте движение затруднено в районе озера Андреевское. На Червишевском тракте пробка начинается от Федюнинского и заканчивается практически в Патрушево. Также затор зафиксирован в районе поселка Боровский.
Свободными для проезда пока остаются Велижанский, Тобольский и Старый Тобольский тракты.
Между тем, тюменские автовладельцы в ожидании своей очереди проезда публикуют сообщения о «срочной покупке велосипеда», жалуются на то, что «уже кипит машина» и ругают обочечников.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на Салаирском тракте образовалась пробка протяженностью 12 километров. Причиной затора стала массовая авария с большегрузом и двумя легковыми автомобиля, в которой погиб 1 человек.