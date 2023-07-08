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Массово едут на дачи и пляжи: на выездах из Тюмени образовались километровые пробки

8 июля 2023, 10:29
Фото: 2 ГИС

На выездах из Тюмени образовались километровые пробки

Трассы на выезде из Тюмень в субботу сковали пробки. По данным сервиса 2 ГИС, километровые заторы образовались на Московском, Червишевском, Салаирском и Ялуторовском трактах.
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Тюмень

На Московском тракте пробка растянулась от Окружной дороги до поселка Московский. Салаирский тракт стоит от Объездной до ДНТ «Верхнеборское». На Ялуторовском тракте движение затруднено в районе озера Андреевское. На Червишевском тракте пробка начинается от Федюнинского и заканчивается практически в Патрушево. Также затор зафиксирован в районе поселка Боровский.

Свободными для проезда пока остаются Велижанский, Тобольский и Старый Тобольский тракты.

Между тем, тюменские автовладельцы в ожидании своей очереди проезда публикуют сообщения о «срочной покупке велосипеда», жалуются на то, что «уже кипит машина» и ругают обочечников.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на Салаирском тракте образовалась пробка протяженностью 12 километров. Причиной затора стала массовая авария с большегрузом и двумя легковыми автомобиля, в которой погиб 1 человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Пробки#Дорожные пробки#Тюмень#Тюменская область
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