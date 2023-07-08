Иномарка улетела в кювет: в ДТП на тюменской трассе погиб человек

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Как пояснили в противопожарной службе Тюменской области, иномарка несколько раз перевернулась. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Его личность устанавливается.
По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима.
«Машина ехала на большой скорости, зацепила обочину, сбила дорожный знак и опрокинулась в кювет. Водителя выбросило из салона на расстояние около 30-ти метров. Выясняется, был ли он пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на Салаирском тракте в кювет вылетела иномарка Kia. В ДТП травмы получили пять человек. За рулем автомобиля находился тюменец, лишенный водительских прав.