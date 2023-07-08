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Иномарка улетела в кювет: в ДТП на тюменской трассе погиб человек

8 июля 2023, 10:51
Фото: Противопожарная служба Тюменской области

На тюменской трассе произошло смертельное ДТП. Погиб один человек

Жуткая авария произошла сегодня днем на тюменской трассе Ошкуково — Есаулова — Якуши. Здесь с проезжей части в кювет вылетел автомобиль Subaru Impreza.
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ДТП

Как пояснили в противопожарной службе Тюменской области, иномарка несколько раз перевернулась. В дорожно-транспортном происшествии погиб один человек. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, причиной аварии стало нарушение скоростного режима.

«Машина ехала на большой скорости, зацепила обочину, сбила дорожный знак и опрокинулась в кювет. Водителя выбросило из салона на расстояние около 30-ти метров. Выясняется, был ли он пристегнут ремнем безопасности», — сообщили в ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром на Салаирском тракте в кювет вылетела иномарка Kia. В ДТП травмы получили пять человек. За рулем автомобиля находился тюменец, лишенный водительских прав.

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#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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