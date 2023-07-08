Глава Тюменской области проинспектировал социальные объекты в Армизонском районе

«В 2022 году мы победили в конкурсе на определение лучшего муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения, и получили более пятисот тысяч рублей из федерального бюджета на оснащение. На эти средства приобрели декорации, музыкальные инструменты, игровой инвентарь», — сообщила руководитель учреждения Светлана Горлаченко. На базе районного ДК работают вокальные, театральные, хореографические коллективы, клубы по интересам, любительские и волонтерские объединения.