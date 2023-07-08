Глава Тюменской области проинспектировал социальные объекты в Армизонском районе

Posted 8 июля, 12:02
Published 8 июля, 12:02
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Губернатор положительно оценил результаты капитального ремонта объединенного филиала областной больницы №4 в селе Армизонском. Ремонтные работы завершились в январе 2022 года. Обновленные помещения получили детское отделение, детская консультация и женская консультация, доложил главный врач областной больницы № 4 Александр Синельников.
«В структуру нашей больницы входят поликлиника на 398 посещений в смену, 18 фельдшерско-акушерских пунктов, многопрофильный круглосуточный стационар на 50 коек, отделение скорой медицинской помощи. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022–2023 годах в больницу поставлено 4 единицы санитарного транспорта», — сообщил он. В период с 2021 по 2023 год из муниципального жилищного фонда Армизонской больнице выделено 12 квартир для медперсонала.
Затем Александр Моор осмотрел Армизонский районный Дом культуры. Здание 1975 года постройки было капитально отремонтировано в рамках нацпроекта «Культура».
«В 2022 году мы победили в конкурсе на определение лучшего муниципального учреждения культуры, находящегося на территории сельского поселения, и получили более пятисот тысяч рублей из федерального бюджета на оснащение. На эти средства приобрели декорации, музыкальные инструменты, игровой инвентарь», — сообщила руководитель учреждения Светлана Горлаченко. На базе районного ДК работают вокальные, театральные, хореографические коллективы, клубы по интересам, любительские и волонтерские объединения.
Губернатор встретился с инициативной группой жителей Армизонского района, которые вяжут маскировочные сети для бронетехники и отправляют в зону проведения специальной военной операции, а также с семьями военнослужащих, принимающих участие в СВО.
Завершая рабочую поездку в Армизонский район, глава региона принял участие в праздновании 100-летия муниципалитета и вручил жителям награды за добросовестный труд.
«В Армизонском районе живут патриоты. Главное богатство любой земли — это, безусловно, люди, которые любят свою малую родину и каждый день своим трудом пишут ее историю», — подчеркнул Александр Моор.