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Десятилетий мальчик получил травму на озере Андреевском

8 июля 2023, 17:00
Фото: 1MI

Десятилетний ребенок повредил руку на диком пляже в Тюмени

Десятилетний ребенок спрыгнул с пирса на озере Андреевском и серьёзно повредил себе руку.
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Дети

Картина была жуткой, сообщили отдыхающие в то время на пляже тюменцы в социальной сети Вконтакте.

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что мальчик был с сестрой. Потом его увезли на скорой.

В комментариях тюменке ответили, что с ребёнком все хорошо, однако в настоящее время он находится в больнице.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на перекрытую дорогу к озеру Андреевское. На автомобилях на дикий пляж теперь не проехать.

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#Елена Чебоксарова#Дети#Пляж#Пляжи Тюмени#Озеро Андреевское#Общество#Происшествия#Тюменцы
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