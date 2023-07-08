Десятилетий мальчик получил травму на озере Андреевском

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Картина была жуткой, сообщили отдыхающие в то время на пляже тюменцы в социальной сети Вконтакте.
Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что мальчик был с сестрой. Потом его увезли на скорой.
В комментариях тюменке ответили, что с ребёнком все хорошо, однако в настоящее время он находится в больнице.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на перекрытую дорогу к озеру Андреевское. На автомобилях на дикий пляж теперь не проехать.