Баня: ограничения и правила посещения для онкологических пациентов

Что касается прогулок на открытом воздухе и загара, то онколог советует выходить на улицу как можно чаще, но с определенными правилами, чтобы избежать рецидива. Если пациент живет в большом городе с асфальтом и высотными зданиями, то лучше гулять рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не так активно. Инфракрасное излучение от нагретых поверхностей может быть опасным для здоровья. В маленьких городах можно пробудиться на улице дольше, но все зависит от температуры воздуха. В условиях жары лучше избегать прогулок при активном солнце. Что касается загара, то желательно принимать солнечные ванны до 9-10 утра.