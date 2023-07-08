Баня: ограничения и правила посещения для онкологических пациентов

Posted 8 июля, 07:04
Published 8 июля, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По поводу посещения бани, доктор рекомендует не отказываться от этой процедуры, но с некоторыми ограничениями. Важно использовать специальные меры предосторожности в бане. Нужно быть на достаточном расстоянии от каменицы, чтобы избежать агрессивного воздействия. Кроме того, время проведения в парилке должно быть ограничено, так как 30-40 минут там достаточно, пишет Pravda.Ru.
Что касается прогулок на открытом воздухе и загара, то онколог советует выходить на улицу как можно чаще, но с определенными правилами, чтобы избежать рецидива. Если пациент живет в большом городе с асфальтом и высотными зданиями, то лучше гулять рано утром или поздно вечером, когда солнце уже не так активно. Инфракрасное излучение от нагретых поверхностей может быть опасным для здоровья. В маленьких городах можно пробудиться на улице дольше, но все зависит от температуры воздуха. В условиях жары лучше избегать прогулок при активном солнце. Что касается загара, то желательно принимать солнечные ванны до 9-10 утра.
Отказ от сладкого не является обязательным, по словам Коржикова. Полноценное питание очень важно, и глюкоза необходима для организма. Он пропагандирует концепцию «все в меру». Слишком большие количества вредят всем: солнце, соль, сахар, вода и кислород. Но в умеренных дозах они полезны для организма.