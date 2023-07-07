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Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур в июле

7 июля 2023, 07:45
Фото: 1MI

Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур

Жителей Тюмени на следующей неделе ожидает аномально жаркая погода — в отдельные дни столбики термометров будут подниматься до +39…+40.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 июля, ожидается малооблачная погода и температура воздуха днем +33…+35, ночью +18…+21.

Вторник и среда станут самыми жаркими днями второй июльской недели — в дневные часы термометры покажут не ниже +39.+40, ночью +21…+24. При этом осадков не ожидается.

В четверг зной пойдет на спад — в областной столице похолодает до +25 и на город обрушатся дожди. Ожидается выпадение 7 мм осадков.

В пятницу, 14 июля, метеорологи также обещают дожди и максимальную температуру воздуха +16…+19. За два выходных дня, субботу и воскресенье, в Тюмени выпадет месячная норма осадков — более 45 мм. При этом усилится ветер до 15 метров в секунду, а температура воздуха снизится до +11…+17.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во второй декаде июня за несколько дней выпала месячная норма осадков. Затопленными оказались не только городские дороги, но и многоэтажные дома, детские сады. Только за период с 19 по 20 июня с улиц областной столицы было откачано улиц Тюмени откачали около 1 тысячи кубометров воды.

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