Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур в июле

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 10 июля, ожидается малооблачная погода и температура воздуха днем +33…+35, ночью +18…+21.
Вторник и среда станут самыми жаркими днями второй июльской недели — в дневные часы термометры покажут не ниже +39.+40, ночью +21…+24. При этом осадков не ожидается.
В четверг зной пойдет на спад — в областной столице похолодает до +25 и на город обрушатся дожди. Ожидается выпадение 7 мм осадков.
В пятницу, 14 июля, метеорологи также обещают дожди и максимальную температуру воздуха +16…+19. За два выходных дня, субботу и воскресенье, в Тюмени выпадет месячная норма осадков — более 45 мм. При этом усилится ветер до 15 метров в секунду, а температура воздуха снизится до +11…+17.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во второй декаде июня за несколько дней выпала месячная норма осадков. Затопленными оказались не только городские дороги, но и многоэтажные дома, детские сады. Только за период с 19 по 20 июня с улиц областной столицы было откачано улиц Тюмени откачали около 1 тысячи кубометров воды.