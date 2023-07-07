Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур в июле

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во второй декаде июня за несколько дней выпала месячная норма осадков. Затопленными оказались не только городские дороги, но и многоэтажные дома, детские сады. Только за период с 19 по 20 июня с улиц областной столицы было откачано улиц Тюмени откачали около 1 тысячи кубометров воды.