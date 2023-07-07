Затюменский экопарк ожидает масштабная реконструкция: что думают горожане

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
«Наш город» решил провести опрос, что думают по этому поводу тюменцы.
«Из всего перечисленного лично я жду: места для йоги, гамаки и яблоневый сад», — написала Ника.
«Парк для прогулок лучше почистили бы, а самокаты пусть в другом месте разъезжают, то идешь и боишься, как бы не сбили тебя!» — предложила Наталья Р.
Некоторые горожане оказались крайне недовольны планами тюменских властей.
«Какой ужасный проект, яблони и так у всех на дачах растут, нашли чем удивить. Просто добавьте скамеек вдоль дорожек, этого достаточно. Позор проектировщику», — возмутилась местная жительница.
«Где собираются яблоневый сад садить? Вырубить сосны? Оставьте уже природу в покое!» — высказалась другая тюменка.
Также наши подписчики поделились, что, по их мнению, в Тюмени мало парков и скверов: нужно больше территорий для отдыха и прогулок.
Ранее «Наш город» писал, что проведение работ по реконструкции запланировано на ближайшие годы.