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Затюменский экопарк ожидает масштабная реконструкция: что думают горожане

7 июля 2023, 10:10
Фото: 1MI

Местные жители оценили проект благоустройства экопарка в Тюмени

В центре парка скоро появятся амфитеатр, площадки для воркаута, игр в мини-футбол, баксетбол, настил для занятий йгой, а также яблоневый сад и даже гамаки.

«Наш город» решил провести опрос, что думают по этому поводу тюменцы.

«Из всего перечисленного лично я жду: места для йоги, гамаки и яблоневый сад», — написала Ника.
«Парк для прогулок лучше почистили бы, а самокаты пусть в другом месте разъезжают, то идешь и боишься, как бы не сбили тебя!» — предложила Наталья Р.

Некоторые горожане оказались крайне недовольны планами тюменских властей.

«Какой ужасный проект, яблони и так у всех на дачах растут, нашли чем удивить. Просто добавьте скамеек вдоль дорожек, этого достаточно. Позор проектировщику», — возмутилась местная жительница.
«Где собираются яблоневый сад садить? Вырубить сосны? Оставьте уже природу в покое!» — высказалась другая тюменка.

Также наши подписчики поделились, что, по их мнению, в Тюмени мало парков и скверов: нужно больше территорий для отдыха и прогулок.

Ранее «Наш город» писал, что проведение работ по реконструкции запланировано на ближайшие годы.

В «Затюменском» парке после реконструкции появятся амфитеатр, яблоневый сад и гамаки
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#Елена Чебоксарова#Затюменский парк#Опрос#Общественное мнение#Общество#Тюменцы
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