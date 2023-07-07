Заседание рабочей группы посвятили подготовке к III Конгрессу молодых ученых

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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Updated Сегодня, 19:00
Руководил встречей, на которой обсуждался план проведения конгресса, советник главы государства Антон Кобяков. Как сообщает transsibinfo.com, конгресс будет проходить с 28 по 30 ноября текущего года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Статус организаторов такого крупного отраслевого события получили Фонд Росконгресс, Минобрнауки России, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», а роль информационного партнера будет выполнять медиахолдинг 1MI.
Антон Кобяков отметил, что в 2023 году III Конгресс молодых ученых можно по праву считать одним из самых ожидаемых событий на фоне введенного по указу Владимира Путина Десятилетия науки и технологий (2022–2031 годы). По словам советника президента РФ, теперь география мероприятий — спутников конгресса стала еще масштабнее, организаторы события стараются привлечь как можно больше молодежных лидеров.
В перечень обсуждаемых организационных вопросов вошли: согласование деловой программы, диалог участников, медиаобеспечение, взаимодействие со странами-партнерами, подготовка площадки для проведения конгресса, выполнение противоэпидемических норм.
Представители рабочей группы также обсудили проведение мероприятий — спутников Конгресса молодых ученых и вопросы создания круглогодичной постпрограммной работы с участниками события.
Была согласована программа подготовки визита представителей международного сообщества, лидеров общественного мнения и предпринимателей Friends for Leadership. Кроме того, в рамках работы с ведущими учебными заведениями стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, реализуемой Россотрудничеством, конгресс в 2023 году посетят 150 студентов из этих стран.
III Конгресс молодых ученых в очередной раз соберет на единой площадке самых ярких деятелей академической среды, выигравших гранты молодых ученых, учащихся школ и вузов, сотрудников научно-образовательных учреждений, представителей органов власти и владельцев бизнеса.