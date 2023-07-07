Заседание рабочей группы посвятили подготовке к III Конгрессу молодых ученых

Руководил встречей, на которой обсуждался план проведения конгресса, советник главы государства Антон Кобяков. Как сообщает transsibinfo.com, конгресс будет проходить с 28 по 30 ноября текущего года в парке науки и искусств «Сириус» на федеральной территории «Сириус». Статус организаторов такого крупного отраслевого события получили Фонд Росконгресс, Минобрнауки России, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте России по науке и образованию и автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты», а роль информационного партнера будет выполнять медиахолдинг 1MI.