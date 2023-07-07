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В «Затюменском» парке после реконструкции появятся амфитеатр, яблоневый сад и гамаки

7 июля 2023, 06:22
Фото: zakupki.gov

В «Затюменском» парке после реконструкции появятся амфитеатр и яблоневый сад

В Тюменской области представили проект благоустройства экопарка «Затюменский». Работы по реконструкции будут проведены в течение ближайших лет.
Сюжет
Тюмень

Контракт на разработку проекта по благоустройству территории заключила с управой Калининского округа тюменская компания «Крафт Групп», специализирующаяся на деятельности в области архитектуры.

Согласно опубликованным документам, пространство экопарка «Затюменсикий» разделят на несколько зон. На территории парка возведут амфитеатр с открытой площадью, здания для велопроката.

Фото: zakupki.gov

Здесь же появятся поле для мини-футбола, хоккейный корт с трибуной, скейт-парк, площадка для городошного спорта, площадка воркаута, детские игровые площадки тематические.

Фото: zakupki.gov

Кроме того, в парке оборудуют настил для йоги и тихого отдыха, площадку с гамаками, высадят яблоневый сад.

Ранее «Наш Город» писал, что на разработку проекта по благоустройству второй очереди экопарка «Затюменский» было потрачено из бюджета 11,9 миллионов рублей. Аукцион состоялся в начале сентября 2022 года.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Реконструкция#Затюменский парк#Лесопарк Затюменский
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