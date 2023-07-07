В «Затюменском» парке после реконструкции появятся амфитеатр, яблоневый сад и гамаки

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Контракт на разработку проекта по благоустройству территории заключила с управой Калининского округа тюменская компания «Крафт Групп», специализирующаяся на деятельности в области архитектуры.
Согласно опубликованным документам, пространство экопарка «Затюменсикий» разделят на несколько зон. На территории парка возведут амфитеатр с открытой площадью, здания для велопроката.
Здесь же появятся поле для мини-футбола, хоккейный корт с трибуной, скейт-парк, площадка для городошного спорта, площадка воркаута, детские игровые площадки тематические.
Кроме того, в парке оборудуют настил для йоги и тихого отдыха, площадку с гамаками, высадят яблоневый сад.
Ранее «Наш Город» писал, что на разработку проекта по благоустройству второй очереди экопарка «Затюменский» было потрачено из бюджета 11,9 миллионов рублей. Аукцион состоялся в начале сентября 2022 года.