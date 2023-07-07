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Posted 7 июля, 12:31

Published 7 июля, 12:31

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

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В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий Школы программирования

7 июля 2023, 12:31
Фото: 1MI
В следующий четверг, 13 июля, на площадке Тюменского технопарка пройдет ярмарка вакансий региональной Школы программирования. Мероприятие проводится для выпускников и слушателей школы, а также для тех, кто хочет развиваться в ИТ-сфере, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Также на мероприятие приглашают начинающих разработчиков и тех, у кого есть опыт в веб-разработке, настройке систем на базе продуктов 1С.

На встрече можно будет пообщаться с работодателями региона, которые заинтересованы в новых цифровых кадрах.

Мероприятие состоится 13 июля в 18:00 по адресу: ул. Республики, 142. Участникам необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте Школы.

Школа программирования дает возможность молодым специалистам бесплатно пройти ускоренную подготовку. В зависимости от курса длительность обучения составляет 2-3 месяца. Работодатели, которые активно участвуют в обучении слушателей и помогают в подготовке образовательных программ, получают потенциальных сотрудников, которые уже обладают необходимым для них набором навыков.

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