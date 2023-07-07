В Тюмени пройдёт ярмарка вакансий Школы программирования

В следующий четверг, 13 июля, на площадке Тюменского технопарка пройдет ярмарка вакансий региональной Школы программирования. Мероприятие проводится для выпускников и слушателей школы, а также для тех, кто хочет развиваться в ИТ-сфере, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Также на мероприятие приглашают начинающих разработчиков и тех, у кого есть опыт в веб-разработке, настройке систем на базе продуктов 1С. На встрече можно будет пообщаться с работодателями региона, которые заинтересованы в новых цифровых кадрах. Мероприятие состоится 13 июля в 18:00 по адресу: ул. Республики, 142. Участникам необходимо предварительно пройти регистрацию на сайте Школы. Школа программирования дает возможность молодым специалистам бесплатно пройти ускоренную подготовку. В зависимости от курса длительность обучения составляет 2-3 месяца. Работодатели, которые активно участвуют в обучении слушателей и помогают в подготовке образовательных программ, получают потенциальных сотрудников, которые уже обладают необходимым для них набором навыков.