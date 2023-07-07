В Тюмени неизвестные подожгли иномарку. Видео

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
«Республики, 229. Во дворе подожгли машину специально. Люди успели свои авто перегнать», — сообщили тюменцы в социальных сетях.
В МЧС по Тюменской области сообщили, что возгорание произошло около 12 часов ночи. На месте ЧП работали две единицы техники и шесть человек личного состава. К сожалению, автомобиль выгорел полностью на площади 5 квадратных метров. В ведомстве добавили, что в настоящее время причина возникновения огня устанавливается.
Между тем в УМВД по Тюменской области уже поступило заявление о поджоге от собственника автомобиля. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером 4 июля в районе деревни Дударева загорелось маршрутной такси. К счастью, в результате ЧП водитель и никто из пассажиров не пострадали.