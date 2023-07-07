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В Тюмени неизвестные подожгли иномарку. Видео

7 июля 2023, 07:14
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени неизвестные подожгли иномарку. Полиция ищет поджигателей

Жаркий вечер выдался накануне у жителей дома по улице Республики, 229. По словам очевидцев, неизвестные подожгли припаркованный во дворе дома автомобиль Kia Cerato.
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Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
«Республики, 229. Во дворе подожгли машину специально. Люди успели свои авто перегнать», — сообщили тюменцы в социальных сетях.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что возгорание произошло около 12 часов ночи. На месте ЧП работали две единицы техники и шесть человек личного состава. К сожалению, автомобиль выгорел полностью на площади 5 квадратных метров. В ведомстве добавили, что в настоящее время причина возникновения огня устанавливается.

Между тем в УМВД по Тюменской области уже поступило заявление о поджоге от собственника автомобиля. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером 4 июля в районе деревни Дударева загорелось маршрутной такси. К счастью, в результате ЧП водитель и никто из пассажиров не пострадали.

#Видео#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Поджог#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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