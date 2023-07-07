В Тюмени неизвестные подожгли иномарку. Видео

В МЧС по Тюменской области сообщили, что возгорание произошло около 12 часов ночи. На месте ЧП работали две единицы техники и шесть человек личного состава. К сожалению, автомобиль выгорел полностью на площади 5 квадратных метров. В ведомстве добавили, что в настоящее время причина возникновения огня устанавливается.