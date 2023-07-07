В Тюмени 9-летний ребенок проглотил канцелярскую иголку

Ранее «Наш Город» писал, что 19-житель Тюмени попал в больницу после съеденной на обед шаурмы. Молодой человек подозревал, что отравился фастфудом, однако врачи выяснили, что у него обострился гастрит, кроме того, медики выявили миокардит.