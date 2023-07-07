nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Изображение материала

В Тюмени 9-летний ребенок проглотил канцелярскую иголку

7 июля 2023, 08:05
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли 9-летнего ребенка, который проглотил иголку

В Тюмени медики спасли 9-летнего ребенка, случайно проглотившего канцелярскую иголку. Юный пациент поступил в больницу с жалобами на боли в области живота.
Сюжет
Тюмень

Врачи отправили ребенка на рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. В ходе исследования выяснилось, что канцелярская игла находится в желудке. Специалисты приняли решение о проведении эндоскопической операции, которая проводится без разрезов, под общим обезболиванием.

Благодаря профессионализму медиков, иголку успешно извлекли из желудка 9-летнего школьника. После операции мальчик чувствовал себя удовлетворительно, его выписали домой.

Ранее «Наш Город» писал, что 19-житель Тюмени попал в больницу после съеденной на обед шаурмы. Молодой человек подозревал, что отравился фастфудом, однако врачи выяснили, что у него обострился гастрит, кроме того, медики выявили миокардит.

Читайте также:
К 1 сентября в Тюмени откроют самую большую школу в городеКогда в Тюмени построят новую коррекционную школу?В тюменском правительстве частично откажутся от премий из федерального бюджета
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Тюмень#Дети#Касается каждого#Тюменская область
Подпишитесь
«Цены вырастут»: как новый исторический максимум доллара и евро повлияет на тюменцев?
Вчера, 08:16
Жара +40 и ливневые дожди: тюменцев ждут аномальные перепады температур в июле
Сегодня, 07:45
«Судят по указке сверху»: коммуниста-пенсионера обвиняют в избиении полицейского
Вчера, 13:34
«Это же позорище»: тюменцы просят губернатора заняться расчисткой дна Туры
Сегодня, 04:22
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
Сегодня, 01:00
«Мог уйти в тыл, но остался»: под Артёмовском погиб 30-летний казак из Тюмени
Вчера, 13:29