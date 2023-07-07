В Тюмени 9-летний ребенок проглотил канцелярскую иголку

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Врачи отправили ребенка на рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости. В ходе исследования выяснилось, что канцелярская игла находится в желудке. Специалисты приняли решение о проведении эндоскопической операции, которая проводится без разрезов, под общим обезболиванием.
Благодаря профессионализму медиков, иголку успешно извлекли из желудка 9-летнего школьника. После операции мальчик чувствовал себя удовлетворительно, его выписали домой.
Ранее «Наш Город» писал, что 19-житель Тюмени попал в больницу после съеденной на обед шаурмы. Молодой человек подозревал, что отравился фастфудом, однако врачи выяснили, что у него обострился гастрит, кроме того, медики выявили миокардит.