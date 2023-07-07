В Тюмени 41-летнему мужчине стало очень плохо из-за жары

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Ему оказана своевременная медпомощь.
«В 11:52 за помощью на станцию скорой медицинской помощи обратился 41-летний мужчина с жалобами на слабость, дрожь в теле, тошноту, головокружение. Плохо ему стало после длительного нахождения на солнцепёке. Очевидцы до прибытия бригады медиков уложили пострадавшего от жары мужчину на землю в тень, обтерли прохладной водой», — сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрава.
Ранее «Наш город» отмечал, что на следующей неделе в Тюмени воздух может разогреться до + 40 градусов. В этом месяце жара может побить температурные рекорды.