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В Тюмени 41-летнему мужчине стало очень плохо из-за жары

7 июля 2023, 10:40
Фото: 1MI

Тюменцу стало очень плохо из-за жаркой погоды

В областной столице утром в пятницу от жары пострадал один человек. Он длительное время был на солнце.

Ему оказана своевременная медпомощь.

«В 11:52 за помощью на станцию скорой медицинской помощи обратился 41-летний мужчина с жалобами на слабость, дрожь в теле, тошноту, головокружение. Плохо ему стало после длительного нахождения на солнцепёке. Очевидцы до прибытия бригады медиков уложили пострадавшего от жары мужчину на землю в тень, обтерли прохладной водой», — сообщили «Нашему городу» представители регионального депздрава.

Ранее «Наш город» отмечал, что на следующей неделе в Тюмени воздух может разогреться до + 40 градусов. В этом месяце жара может побить температурные рекорды.

В Тюмени ожидается сразу два дня настоящего пекла и до + 40 градусов
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жара
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