Тюменца, ушедшего на рыбалку, нашли мертвым

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Подписчица паблика «ЧС Тюмень» просила связаться с ней всех, кому станет что-либо известно о местонахождении мужчины.
Через некоторое время одна из местных жительниц написала под постом, что пропавший был найден мёртвым — он утонул в реке.
«Наш город» отправил запрос в Следственный комитет РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.
Напомним, мужчина уехал на рыбалку в Слободу-Бешкиль 1 июля. С этого дня он больше не выходил нис кем на связь.