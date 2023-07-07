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Тюменца, ушедшего на рыбалку, нашли мертвым

7 июля 2023, 08:39
Фото: 1MI

Пятилесятилетнего тбменца, пропавшего на рыбалке в Исетском районе, нашли мертвым

На днях в социальной сети Вконтакте появилось сообщение, что 50-летний житель деревни Яр отправился на рыбалку в Исетский район и не вернулся.

Подписчица паблика «ЧС Тюмень» просила связаться с ней всех, кому станет что-либо известно о местонахождении мужчины.

Через некоторое время одна из местных жительниц написала под постом, что пропавший был найден мёртвым — он утонул в реке.

«Наш город» отправил запрос в Следственный комитет РФ по Тюменской области. Ответ ожидается.

Напомним, мужчина уехал на рыбалку в Слободу-Бешкиль 1 июля. С этого дня он больше не выходил нис кем на связь.

В Тюмени ищут мужчину, уехавшего на рыбалку 1 июля
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#Елена Чебоксарова#Утопленники#Трагедии#Происшествия#Исетский район#Общество#Тюменцы
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