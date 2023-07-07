Сразу четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени

Задерживается рейс из Тюмени в Шереметьево авиакомпании «Газпром Авиа» (на 2,5 часа). Он вылетел из областной столицы в 20:40. На два часа задерживается прибытие рейса SU 6359 «Аэрофлота» из Москвы в Тюмень.