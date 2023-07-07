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Сразу четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени

7 июля 2023, 14:14
Фото: 1MI

Четыре рейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени

По данным онлайн-табло, в тюменском аэропорту задерживаются сразу четыре авиарейса. Два из них из Москвы.

Задерживается рейс из Тюмени в Шереметьево авиакомпании «Газпром Авиа» (на 2,5 часа). Он вылетел из областной столицы в 20:40. На два часа задерживается прибытие рейса SU 6359 «Аэрофлота» из Москвы в Тюмень.

Опаздывает самолет Airbus рейса 5355 Новосибирск — Тюмень. Он прибудет в Рощино в 21:45.

По данным сервиса Яндекс.Расписание, сегодня во Внуково перенесли вылеты восьми воздушных судов, несколько авиарейсов отменили. Похожая ситуация и в Домодедово.

Стоит отметить, что похожая ситуация наблюдалась в Рощино 5 апреля. Тогда ещё один рейс был отменён.

В аэропорту Рощино проблемы сразу с пятью рейсами, один из них отменен. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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