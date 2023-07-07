Сразу четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Рощино в Тюмени

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Задерживается рейс из Тюмени в Шереметьево авиакомпании «Газпром Авиа» (на 2,5 часа). Он вылетел из областной столицы в 20:40. На два часа задерживается прибытие рейса SU 6359 «Аэрофлота» из Москвы в Тюмень.
Опаздывает самолет Airbus рейса 5355 Новосибирск — Тюмень. Он прибудет в Рощино в 21:45.
По данным сервиса Яндекс.Расписание, сегодня во Внуково перенесли вылеты восьми воздушных судов, несколько авиарейсов отменили. Похожая ситуация и в Домодедово.
Стоит отметить, что похожая ситуация наблюдалась в Рощино 5 апреля. Тогда ещё один рейс был отменён.