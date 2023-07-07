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Резали дверь болгаркой: в Тюмени на Лесобазе из квартиры выселили семью

7 июля 2023, 12:45
Фото: 1MI

На Лесобазе из квартиры выселили семью, дверь выпиливали с помощью болгарки

В областной столице на улице Камчатской утром выселили квартирантов из нового дома.
Фото: Скрин видео в паблике "ЧС Тюмень"

Известно, что жильцы заселились вместо прежних хозяев. На место инцидента приезжала полиция.

«Резали дверь болгаркой, выбивали окна. Людей дома не было. Люди въехали и жили более года», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
«Там дома под снос и людей расселили, осталась скорее одна квартира без документов», — сообщил тюменец Денис Ф.

В феврале «Наш город» сообщал, что тюменка получила от властей однокомнатную квартиру. Она проживала в многоквартирном доме по улице Семакова в городе Тюмени, который в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу.

#Александр Мязин
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