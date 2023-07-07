Резали дверь болгаркой: в Тюмени на Лесобазе из квартиры выселили семью

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Известно, что жильцы заселились вместо прежних хозяев. На место инцидента приезжала полиция.
«Резали дверь болгаркой, выбивали окна. Людей дома не было. Люди въехали и жили более года», — сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
«Там дома под снос и людей расселили, осталась скорее одна квартира без документов», — сообщил тюменец Денис Ф.
В феврале «Наш город» сообщал, что тюменка получила от властей однокомнатную квартиру. Она проживала в многоквартирном доме по улице Семакова в городе Тюмени, который в 2015 году признан аварийным и подлежащим сносу.