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Подростки разбили четыре машины на парковке в Тюмени. Фото

7 июля 2023, 15:04
Фото: Скрин Тюмень №1

Сразу четыре легковушки разбили подростки на парковке в Тюмени

В областной столице утром в пятницу подростки разбили четыре припаркованных машины. Всё произошло на улице Депутатской у дома № 112.

По данным Telegram-канала «Тюмень №1», молодые люди ездили по парковке на ВАЗ 2110.

«Помимо меня ещё три машины разбили в 5 часов утра во дворе», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».

Горожане отмечают, что летом число подобных ДТП только увеличивается.

«Школьники на каникулах, где-то берут автомобили и катаются по городу», — заметил тюменец Иван В.

Ранее «Наш город» отмечал, что 28 мая хулиганы повредили припаркованный у дома в ЖК «Новопатрушева» внедорожник Great Wall. В него с балкона бросили несколько пакетов с водой.

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#Александр Мязин
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