Подростки разбили четыре машины на парковке в Тюмени. Фото

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По данным Telegram-канала «Тюмень №1», молодые люди ездили по парковке на ВАЗ 2110.
«Помимо меня ещё три машины разбили в 5 часов утра во дворе», — сообщил подписчик Telegram-канала «Тюмень №1».
Горожане отмечают, что летом число подобных ДТП только увеличивается.
«Школьники на каникулах, где-то берут автомобили и катаются по городу», — заметил тюменец Иван В.
Ранее «Наш город» отмечал, что 28 мая хулиганы повредили припаркованный у дома в ЖК «Новопатрушева» внедорожник Great Wall. В него с балкона бросили несколько пакетов с водой.