Перед часом пик сразу четыре светофора отключились на улицах Тюмени

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«Отключены светофоры на перекрёстках улиц: 50 лет ВЛКСМ — Тульская, Тульская — Геологоразведчиков, Рижская — Одесская», — сообщили в ГИБДД.
Отключены светофоры и у улицы Геологоразведчиков, 8. Здесь находится школа. Стоит отметить, что час пик начнётся в городе уже через 50 минут. На данный момент в городе пробки в 5 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 20 июня светофоры отключились сразу на пяти тюменских перекрёстках.