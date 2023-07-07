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Перед часом пик сразу четыре светофора отключились на улицах Тюмени

7 июля 2023, 12:06
Фото: 1MI

В Тюмени перед часом пик отключились сразу четыре светофора

Вечером в пятницу произошло аварийное отключение светофоров. Их работа будет восстановлена через несколько часов.
«Отключены светофоры на перекрёстках улиц: 50 лет ВЛКСМ — Тульская, Тульская — Геологоразведчиков, Рижская — Одесская», — сообщили в ГИБДД.

Отключены светофоры и у улицы Геологоразведчиков, 8. Здесь находится школа. Стоит отметить, что час пик начнётся в городе уже через 50 минут. На данный момент в городе пробки в 5 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 20 июня светофоры отключились сразу на пяти тюменских перекрёстках.

На пяти перекрестках в Тюмени отключились светофоры. Движение регулирует ДПС
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах
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