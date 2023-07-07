От судьбы не убежишь. Тюменка рассказала, как встретила любовь на Кавказе

Эта горная республика была выбрана в качестве места для отдыха по наводке знакомых. А пятидневный тур не подразумевал за собой ничего необычного. Однако тюменка сразу же насторожилась, когда незнакомый таксист начал беспокоиться о ней. Он предложил записать девушке личный номер, на случай, если понадобиться помощь.