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От судьбы не убежишь. Тюменка рассказала, как встретила любовь на Кавказе

7 июля 2023, 09:41
Фото: Александр Макаренко / nashgorod.ru
Дагестан прекрасен в любое время года.

Тюменка рассказала, как встретила любовь в Дагестане

Путешествие обошлось тюменке в 70 тысяч рублей.

Одиночная поездка на Кавказ оказалась для жительницы Тюмени определяющей. Там она встретила любовь всей жизни. Девушка влюбилась в Дагестан.

Эта горная республика была выбрана в качестве места для отдыха по наводке знакомых. А пятидневный тур не подразумевал за собой ничего необычного. Однако тюменка сразу же насторожилась, когда незнакомый таксист начал беспокоиться о ней. Он предложил записать девушке личный номер, на случай, если понадобиться помощь.

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Дело в том, что горожанка отправилась в путешествие совершенно одна. С такой идеей не согласились родственники и друзья. Тем не менее, как выяснится позднее, тюменка не останется в одиночестве.

Экскурсовод встретил девушку на вокзале, пара отправилась в лес, граничащий с Азербайджаном. Познавательные прогулки со знающим мужчиной продлились пару дней. А после экскурсий девушка отправилась в Махачкалу. Ей, конечно, повезло, что гид был рядом и сопроводил ее на машине.

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Фото: Александр Макаренко
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За пять дней отпуска девушка потратила 70 тысяч рублей, с учетом билетов. Она побывала в крепости Нарын-Кала, которая когда-то охраняла каспийские ворота в персидскую державу.

А еще горожанка побывала на царской тропе — это вымощенная в горах дорога, которую русские солдаты построили в XIX веке для Александра II.

Виды Кавказа, а главное грамотный экскурсовод помогли тюменке влюбиться в Кавказ.

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Адиссей, так звали мужчину, устроил тюменке и остальным туристам автоэкскурсию. Перед россиянами открылся Дагестан во всей его красе. Горожанка не пожалела, что отправилась в одиночное путешествие, поскольку толковый специалист рассказал и показал ей все прелести своей родины. Об этом местная жительница рассказала городскому порталу Vsluh.ru.

#Анастасия Ильина#Дагестан#Тюменцы#Путешествия
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