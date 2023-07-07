От судьбы не убежишь. Тюменка рассказала, как встретила любовь на Кавказе

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Одиночная поездка на Кавказ оказалась для жительницы Тюмени определяющей. Там она встретила любовь всей жизни. Девушка влюбилась в Дагестан.
Эта горная республика была выбрана в качестве места для отдыха по наводке знакомых. А пятидневный тур не подразумевал за собой ничего необычного. Однако тюменка сразу же насторожилась, когда незнакомый таксист начал беспокоиться о ней. Он предложил записать девушке личный номер, на случай, если понадобиться помощь.
Дело в том, что горожанка отправилась в путешествие совершенно одна. С такой идеей не согласились родственники и друзья. Тем не менее, как выяснится позднее, тюменка не останется в одиночестве.
Экскурсовод встретил девушку на вокзале, пара отправилась в лес, граничащий с Азербайджаном. Познавательные прогулки со знающим мужчиной продлились пару дней. А после экскурсий девушка отправилась в Махачкалу. Ей, конечно, повезло, что гид был рядом и сопроводил ее на машине.
За пять дней отпуска девушка потратила 70 тысяч рублей, с учетом билетов. Она побывала в крепости Нарын-Кала, которая когда-то охраняла каспийские ворота в персидскую державу.
А еще горожанка побывала на царской тропе — это вымощенная в горах дорога, которую русские солдаты построили в XIX веке для Александра II.
Виды Кавказа, а главное грамотный экскурсовод помогли тюменке влюбиться в Кавказ.
Адиссей, так звали мужчину, устроил тюменке и остальным туристам автоэкскурсию. Перед россиянами открылся Дагестан во всей его красе. Горожанка не пожалела, что отправилась в одиночное путешествие, поскольку толковый специалист рассказал и показал ей все прелести своей родины. Об этом местная жительница рассказала городскому порталу Vsluh.ru.