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Около Тюмени на федеральной трассе из-за ДТП возникла рекордная пробка в 12 км. Фото

7 июля 2023, 16:29
Фото: 1MI

Рекордная пробка в 12 км возникла на трассе Тюмень — Омск

Подписчики «Нашего города» сообщают об огромной пробке в районе поселка Богандинский. На трассе Тюмень — Омск затор растянулся на 12 километров.

Тюменцы сообщают, что здесь произошло серьёзное ДТП, на место трагедии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Известно, что один из автомобилей (Опель) влетел в бетонное ограждение. Машина восстановлению не подлежит. По словам очевидцев, здесь погиб водитель одной из машин.

Информация о ДТП уточняется. Движение на трассе Тюмень — Омск заблокировано в обоих направлениях.

UPD: На участке трассы инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение. В пресс-службе ведомства уточняют информацию о пострадавших. На 43-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск организовано реверсивное движение транспорта.

Сегодня в пятницу другая крупная пробка была зафиксирована в районе Антипино около Тюмени. Затор растянулся на 4,5 км.

Объездная дорога Тюмени встала в одну большую пробку на выезде из города
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Дороги
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