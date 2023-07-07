Около Тюмени на федеральной трассе из-за ДТП возникла рекордная пробка в 12 км. Фото

Тюменцы сообщают, что здесь произошло серьёзное ДТП, на место трагедии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Известно, что один из автомобилей (Опель) влетел в бетонное ограждение. Машина восстановлению не подлежит. По словам очевидцев, здесь погиб водитель одной из машин.