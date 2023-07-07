Около Тюмени на федеральной трассе из-за ДТП возникла рекордная пробка в 12 км. Фото

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
Тюменцы сообщают, что здесь произошло серьёзное ДТП, на место трагедии прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Известно, что один из автомобилей (Опель) влетел в бетонное ограждение. Машина восстановлению не подлежит. По словам очевидцев, здесь погиб водитель одной из машин.
Информация о ДТП уточняется. Движение на трассе Тюмень — Омск заблокировано в обоих направлениях.
UPD: На участке трассы инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение. В пресс-службе ведомства уточняют информацию о пострадавших. На 43-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск организовано реверсивное движение транспорта.
Сегодня в пятницу другая крупная пробка была зафиксирована в районе Антипино около Тюмени. Затор растянулся на 4,5 км.