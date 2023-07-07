Объездная дорога Тюмени встала в одну большую пробку на выезде из города

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Здесь произошло два ДТП, затор растянулся почти на 6 километров. Горожане выезжают из города на выходные. На Объездной дороге пробка почти на 4,5 километра. Затруднения на 50 лет Октября, здесь на одном из перекрестков отключился светофор.
«В пятницу светофор не работает. Это бесчеловечно», — отметил подписчик сервиса 2ГИС.
Стоит отметить, что на Щербакова сегодня пробок практически нет. В городе к 18:10 произошло только 4 аварии.