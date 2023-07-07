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Published Сегодня, 13:26

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Объездная дорога Тюмени встала в одну большую пробку на выезде из города

7 июля 2023, 13:26
Фото: 1MI

В Тюмени Объездная дорога встала в одну большую пробку на выезде из города

В областной столице вечером в пятницу собралась крупная пробка в районе Московского тракта, улицы Федюнинского и Мельникайте.

Здесь произошло два ДТП, затор растянулся почти на 6 километров. Горожане выезжают из города на выходные. На Объездной дороге пробка почти на 4,5 километра. Затруднения на 50 лет Октября, здесь на одном из перекрестков отключился светофор.

«В пятницу светофор не работает. Это бесчеловечно», — отметил подписчик сервиса 2ГИС.

Стоит отметить, что на Щербакова сегодня пробок практически нет. В городе к 18:10 произошло только 4 аварии.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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