«Ну очень интимный массаж»: приоткрываем двери мужского спа-салона

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сейчас мужские спа-салоны в Тюмени рекламируют вполне открыто, прямо на центральных улицах висят вывески с рекламой «мужских клубов» и «расслабляющих программ». Жители города догадываются, что обычным массажем и процедурами там дело не обходится — они оказываются правы.
Чаще всего мужчины приходят в такие салоны для «разрядки», так для большего приличия здесь называют процесс эякуляции. И достигнуть результата помогает то, что в прайсе называется «массаж лингама».
«Но на самом деле мало кто делает его так, как он был задуман в восточной культуре. У нас это в основном, как бы так сказать, возвратно-поступательные движения с интимной частью мужского тела», — рассказала сотрудница одного из спа-салонов для мужчин в Тюмени.
Обычно «меню» салонов крайне разнообразное, цены варьируются от 2 тысяч до 50. Можно даже выбрать некое шоу с двумя девушками, а порою даже с тремя.
«Нет, за пропаганду ЛГБТ нам еще никто ничего не говорил, но мысль забавная, хотя пропаганды у нас нет. У нас цель одна — доставить клиенту удовольствие и желательно так, чтобы он вернулся. Поэтому многие умеют делать околопрофессиональный массаж, чтобы сеанс и для всего тела что-то приятное приносил», — говорит сотрудница.
За необычным массажем в салоны приходят, как одиночки, так и женатые мужчины. Ранее тюменская стриптизерша рассказывала, что ее клиенты готовы изменить своим женам, однако здесь дело обстоит иным образом.
«Мы же с ними болтаем и часто говорят, что супруга в курсе, куда муж пошел. Так что мужиков к нам отпускают. Частый случай — жена слишком занята, устала и муж тоскует по близости. Вот вам как раз выход, многие пары это поддерживают», — говорит девушка.
Девушка рассказала, что чаще всего сотрудница и клиент принимают вместе душ, чтобы познакомиться и позаботиться о гигиене. Потом мужчину размещают в комнате, это может быть кровать, кушетка, татами — все зависит от салона и комнаты.
«И начинается массаж спины. Да, мы не сразу за „это“ хватаемся. Хотя есть одна программа на 15 минут, включающая только „это“. В процессе массажа спины, мы натираем клиента расслабляющим маслом, касаемся его телом, если клиент выбрал чуть более дорогую программу — в ход идет язык и губы. Я про поцелуи!», — смущенно говорит девушка.
Потом мужчину переворачивают на спину и массируют торс и ступни, после чего дело идет к «лингаме», а потом снова душ — все. Хотя в некоторых программах есть и джакузи, а также чайные церемонии.
«Вообще просто в мастурбации нет никакого прикола. Тут фишка в том, что до этого был настоящий массаж и потом его дополняют таким приятным окончанием, это расслабляет все тело», — признается один из завсегдатаев таких салонов.
Он также говорит, что ни в одном из салонов Тюмени ему не делали настоящий «массаж лингама», что его жутко огорчает.
«Я был в Турции, где узнал что это такое. Вот это настоящее искусство, а у нас — слабенький аналог», — говорит он.
Многие подозревают, что в таких салонах оказывают не только услуги по интимному массажу, однако сотрудница, которая знакома с «кухней» работы многих мужских салонов, а городе, эти домыслы опровергает.
«Если клиент начинает приставать и не слушает меня, то его выгоняет охрана вот и все. Докупить то, что хочется тоже не получится, руководство боится статьи за организацию проституции и не желает рисковать», — уверяет девушка.
Однако сотрудница также рассказала о нескольких эпизодах, когда девушка добровольно согласилась на «продолжение процедуры» без дополнительной платы.
«Бывает, что клиент очень нравится и ты можешь ему какой-то оральный бонус накинуть или вовсе с ним договориться о личной встрече, но это все уже межличностные отношения, они к работа не имеют никакого отношения», — говорит сотрудница.
Также девушка уверена, что сфера, в которой она работает — легальна, ведь девушки «просто делают массаж».
«Проникновения за деньги никогда не происходит. Наша реклама висит по всему городу. Да к нам и известные в городе люди захаживают. Поэтому не вижу тут ничего противозаконного. Думаю, что нас бы закрыли, если бы „лингама“ была запретной», — убеждена сотрудница.
Мнения юристов, адвокатов и сотрудников правоохранительных органов в вопросе легальности такого бизнеса расходятся. Источник редакции в правоохранительных органах сказал, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.