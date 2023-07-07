Насосная станция «Росводоканал Тюмень» станет арт-объектом

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Экологичное граффити размером более 60 м² — это совместный проект живописцев и «Росводоканал Тюмень».
«Эту художественную роспись мы посвятили теме разумного водопользования. Ориентировались в первую очередь на детей, чтобы они уже сейчас узнавали. важные правила и умели бережно относиться к природным ресурсам и коммунальным благам. В свое время „Мойдодыр“ тоже писался под заказ, а живет уже более 100 лет, стал классикой», — говорит художник Мария Волкова.
Кстати, экологичен не только сюжет, работают художники акриловыми красками — они не токсичны — разводятся водой и не имеют запаха.
Это уже четвертый совместный проект «Росводоканал Тюмень» и творческого объединения «Груша». Тандем ресурсоснабжающей организации с художниками родился в 2020 году. Первый опыт по преображению насосной станции во дворе на улице Холодильной оказался удачным. Сюжет по повести Владислава Крапивина «Трое с площади Карронад» вот уже четвертый год вдохновляет взрослых и детвору. Станцию на площади Борцов революции, где изображены все исторические здания, расположенные на берегу Туры, экскурсоводы часто показывают гостям города. А сказочные герои, украсившие станцию на улице Монтажников, не устают напоминать правила пользования канализацией.
«Со станции на Монтажников начался наш долгосрочный образовательный проект. Мария предложила столько идей, что мы издали книжку-раскраску. Ее лейтмотив — сохранение окружающей среды, рек, озер, водосбережение и правильное пользование системой водоотведения. В каждом рисунке заложен глубокий смысл и воспитательный код. Эта книжка очень понравилась детям, поэтому решили выпустить ее главных героев Машу и Витю погулять на улицу Чернышевского», — рассказала руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.
Работа художников еще не завершена, но тюменцы уже обращают внимание на новый арт-объект, вместе с детьми рассматривают сложную художественную композицию. Такое внимание горожан вдохновляет «Росводоканал Тюмень» и художников на создание новых проектов. Такое внимание горожан вдохновляет «Росводоканал Тюмень» и художников на создание новых проектов. В областном центре достаточно насосных станций, которые в будущем могут внести свой вклад в создание неповторимого облика областной столицы.
Справка о компании
Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.
Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.