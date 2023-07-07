Насосная станция «Росводоканал Тюмень» станет арт-объектом

Это уже четвертый совместный проект «Росводоканал Тюмень» и творческого объединения «Груша». Тандем ресурсоснабжающей организации с художниками родился в 2020 году. Первый опыт по преображению насосной станции во дворе на улице Холодильной оказался удачным. Сюжет по повести Владислава Крапивина «Трое с площади Карронад» вот уже четвертый год вдохновляет взрослых и детвору. Станцию на площади Борцов революции, где изображены все исторические здания, расположенные на берегу Туры, экскурсоводы часто показывают гостям города. А сказочные герои, украсившие станцию на улице Монтажников, не устают напоминать правила пользования канализацией.