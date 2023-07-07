Курьер на велосипеде сбил ребенка: мальчик получил серьёзный перелом

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
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Updated Сегодня, 09:56
Ребёнок в тот момент шёл по тротуару. В результате наезда мальчик получил очень серьёзные травмы, среди них — перелом лицевых костей.
Мировой суд Калинского района Тюмени ограничил свободу курьеру сроком на 1 год, сообщили в областной прокуратуре. Отныне он не может покидать областную столицу и каждый месяц ему надо делать отметку в полиции.
Ранее «Наш город» писал, что у курьера доставки еды загорелся частный электросамокат.