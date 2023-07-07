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Курьер на велосипеде сбил ребенка: мальчик получил серьёзный перелом

7 июля 2023, 09:35
Фото: 1MI

Курьера на велосипеде, сбившего ребёнка, осудили в Тюмени

Инцидент произошёл ещё зимой: в феврале этого года курьер ехал на велосипеде за заказом и сбил 8-летнего мальчика.
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Дети

Ребёнок в тот момент шёл по тротуару. В результате наезда мальчик получил очень серьёзные травмы, среди них — перелом лицевых костей.

Мировой суд Калинского района Тюмени ограничил свободу курьеру сроком на 1 год, сообщили в областной прокуратуре. Отныне он не может покидать областную столицу и каждый месяц ему надо делать отметку в полиции.

Ранее «Наш город» писал, что у курьера доставки еды загорелся частный электросамокат.

«Сгорел на работе»: у курьера во время езды воспламенился электросамокат
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#Елена Чебоксарова#Велосипед#Дети#ДТП#Суд#Наказание#Безопасность на дорогах#Тюменцы
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