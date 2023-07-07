Крупная пробка парализовала движение на трассе на въезде в Тюмень

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
По данным сервиса 2ГИС, пробка растянулась на 4,5 километра. Это произошло из-за ремонтных работ, которые ведут на трассе. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч (в сторону Тюмени), движение практически парализовано.
«Уже час тут копаются, до 18:00 точно не закончат», — сообщил подписчик сервиса 2ГИС.
Ранее «Наш город» отмечал, что в этом же районе 3 июля возникла большая пробка. Тогда здесь тоже шли ремонтные работы, в час пик затор растянулся до 3,3 километров.