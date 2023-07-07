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Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

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Крупная пробка парализовала движение на трассе на въезде в Тюмень

7 июля 2023, 12:19
Фото: 1MI

Из-за ремонтных работ возникла крупная пробка на трассе около Тюмени

Около областной столицы вечером в пятницу возник большой затор на Старотобольском тракте.

По данным сервиса 2ГИС, пробка растянулась на 4,5 километра. Это произошло из-за ремонтных работ, которые ведут на трассе. Скорость машин снизилась до 3-5 км/ч (в сторону Тюмени), движение практически парализовано.

«Уже час тут копаются, до 18:00 точно не закончат», — сообщил подписчик сервиса 2ГИС.

Ранее «Наш город» отмечал, что в этом же районе 3 июля возникла большая пробка. Тогда здесь тоже шли ремонтные работы, в час пик затор растянулся до 3,3 километров.

Серьезная пробка возникла около Тюмени из-за дорожных работ
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги#Александр Мязин
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