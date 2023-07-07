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Каждый восьмой пьяный водитель попадается тюменским инспекторам ДПС повторно

7 июля 2023, 11:21
Фото: 1MI

Каждый восьмой пьяный водитель попадается повторно на дорогах Тюменской области

В первом полугодии 2023 года выявлены 3 270 нетрезвых водителей на тюменских дорогах. Примерно каждый восьмой (394) повторно.

Каждые сутки в регионе останавливают до 20 нетрезвых водителей. По их вине водителей произошло 82 ДТП (57 — год назад).

«Много это или мало для Тюменской области? Наверное, много. Хотя мы создаем общественное мнение — нетерпимость к управлению в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.

Более того, почти 40 человек задержаны в третий или четвертый раз. У этих автомобилистов могут конфисковать машину по решению суда.

Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный 37-летний водитель на «Порше» влетел в забор у жилого дома в Ишиме.

Пьяный тюменец на дорогом «Порше» влетел в забор частного дома. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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