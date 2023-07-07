Каждый восьмой пьяный водитель попадается тюменским инспекторам ДПС повторно

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Каждые сутки в регионе останавливают до 20 нетрезвых водителей. По их вине водителей произошло 82 ДТП (57 — год назад).
«Много это или мало для Тюменской области? Наверное, много. Хотя мы создаем общественное мнение — нетерпимость к управлению в состоянии алкогольного опьянения», — сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер.
Более того, почти 40 человек задержаны в третий или четвертый раз. У этих автомобилистов могут конфисковать машину по решению суда.
Ранее «Наш город» сообщал, что пьяный 37-летний водитель на «Порше» влетел в забор у жилого дома в Ишиме.