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Экономист оценил идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

7 июля 2023, 14:41
Фото: 1MI
По мнению экономиста Андрея Бархоты, полная отмена комиссии за денежные переводы между физлицами является утопией. До этого такую идею предложил Центробанк.

Эксперт пояснил, что такие переводы являются важным элементом комиссионных доходов банка и в случае их выпадания поменяется экономика транзакционных сервисов. Об этом пишет «Газета.ру».

Другими словами, при отмене комиссий переводы станут бесплатной услугой, а это неизбежно приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Более того, банки станут изучать возможность снижения процентных ставок по накопительным счетам, что также негативно скажется на вкладчиках.

«В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», — добавил экономист.

Андрей Бархота также считает, что при отмене комиссий за денежные переводы потребители могут обратить внимание на другие банковские продукты и услуги, в результате общая сумма расходов останется на том же уровне.

В заключение он отметил, что Центробанку лучше заняться поддержкой конкуренции не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг.

«Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — подытожил Бархота.

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