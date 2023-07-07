Экономист оценил идею ЦБ отменить комиссии за переводы для физлиц

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Эксперт пояснил, что такие переводы являются важным элементом комиссионных доходов банка и в случае их выпадания поменяется экономика транзакционных сервисов. Об этом пишет «Газета.ру».
Другими словами, при отмене комиссий переводы станут бесплатной услугой, а это неизбежно приведет к резкому снижению стабильности остатков на счетах банков. Более того, банки станут изучать возможность снижения процентных ставок по накопительным счетам, что также негативно скажется на вкладчиках.
«В-третьих, мы должны помнить о законе сохранения энергии. Когда-то Банк России настоял на отмене комиссий за открытие и ведение ссудного счета. Однако банки компенсировали выпадающие доходы частью страховых премий в рамках банкострахования», — добавил экономист.
Андрей Бархота также считает, что при отмене комиссий за денежные переводы потребители могут обратить внимание на другие банковские продукты и услуги, в результате общая сумма расходов останется на том же уровне.
В заключение он отметил, что Центробанку лучше заняться поддержкой конкуренции не только и не столько в ценовой области, сколько в области качества финансовых услуг.
«Построение качественных сервисов требует вложений в инфраструктуру, и эти вложения надо как-то окупать», — подытожил Бархота.