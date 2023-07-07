Что изменил в Омской области Хоценко на посту врио губернатора за первые 100 дней

Благодаря Виталию Хоценко все военнослужащие из Омской области, находящиеся на боевом слаживании для дальнейшего участия в СВО, получают выплаты в размере 150 тысяч рублей. Они также имеют возможность пройти реабилитацию в санаториях, расположенных на территории Кавминвод. Об этом удалось договориться с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.