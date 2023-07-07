Что изменил в Омской области Хоценко на посту врио губернатора за первые 100 дней

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
За последние 100 дней временно исполняющий обязанности губернатора принял несколько важных решений, которые помогут в развитии сельской местности. Интересно то, что 26,5% населения региона живет в селах, что немного выше среднего показателя для всей страны (25%). Об этом сообщает gorod55.ru.
Сам Виталий Хоценко в рамках своих рабочих поездок часто бывает в сельских районах, равно как и на предприятиях агропромышленного комплекса. Он также осуществляет контроль за реализацией нацпроектов.
Одним из важных решений стало приобретение 150 автобусов на общую сумму 700 миллионов рублей. Эти автобусы будут запущены на маршруты, которые связывают села с соседними территориями. Благодаря этому решению практически весь автобусный парк будет полностью обновлен на 90%.
Кроме того, 10 мая Виталий Хоценко передал 46 новых школьных автобусов работающим в селах школам в 30 районах.
По предложению Виталия Хоценко, планируется обновить пешеходные переходы возле школ в 24 районах региона. Для этого выделено более 80 миллионов рублей.
С целью борьбы с пробками и автомобильными авариями в области планируют запустить специальную систему управления городским транспортом, которая должна оказать положительный эффект на ситуацию с транспортом.
Благодаря Виталию Хоценко все военнослужащие из Омской области, находящиеся на боевом слаживании для дальнейшего участия в СВО, получают выплаты в размере 150 тысяч рублей. Они также имеют возможность пройти реабилитацию в санаториях, расположенных на территории Кавминвод. Об этом удалось договориться с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.
Особое внимание уделяется отправке гуманитарной помощи, и Виталий Хоценко лично принимает активное участие в этом.
Помощь оказывается и другим категориям граждан, включая жителей Чистоозерья, где были пожары. Для людей предусмотрели матпомощь в размере 150 тысяч рублей каждому.
Врио губернатора также не забывает о сфере образования. Еще в самом начале на этом посту он осмотрел строительство двух школ в Омске. Благодаря его усилиям удалось получить финансирование от федерального центра для создания новых социальных объектов.
Кроме того, планируется провести ремонт 19 школ, на который Виталий Хоценко выделил два миллиарда рублей. В новую программу модернизации впервые были включены и загородные детские лагеря.
В 2023 году в Омской области будут выделены еще 1,5 миллиарда рублей на улучшение благоустройства областного центра. Губернатор подчеркнул, что очень важно разработать единый подход к этому вопросу, при этом будут учтены пожелания местных жителей.
На встрече с министром финансов Антоном Силуановым было достигнуто соглашение о предоставлении федеральных средств на ремонт дворов многоэтажек.
Также в планах построить единый детский инфекционный центр на Левобережье в Омске. Он сможет принять юных пациентов в 2027 году.
Кроме того, Виталий Хоценко намерен создать лесоперерабатывающее предприятие и построить тепличный комплекс, который расположится на площади 60 гектаров.
Напомним, что 29 марта 2023 года президент России подписал указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Омской области». в нем говорится о назначении Хоценко на этот пост до вступления в должность лица, избранного Губернатором региона.
До этого Хоценко работал на ответственных постах в органах государственной власти в Ямало-Ненецком АО и Ставропольском крае, на посту директора Департамента промышленной политики и проектного управления Минпрома РФ.
#Омск Хоценко