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Большой одноэтажный дом с плесенью продают тюменские власти за 1 млн рублей

7 июля 2023, 11:51
Фото: 1MI

Тюменские власти за 1 млн рублей продают большой дом с плесенью

Тюменские власти продают нежилой одноэтажный дом. Коммуникации в здании отключены.

По данным сайта ГИС Торги, заявки принимаются до 22 августа. Здание оценивается в 1,26 млн рублей, его площадь 186 квадратных метров.

«Визуально наблюдается естественное ухудшение состояния имущества вследствие отключенных коммуникаций: из-за отсутствия отопления на перегородках в помещениях выявлены следы плесени, гриба», — сообщается в документации на сайте ГИС Торги.

Ранее «Наш город» сообщал, что через сайт ГИС Торги власти реализовали недостроенный торговый центр и парковку за 68 млн рублей. Объект начали строить ещё в 2013 году.

Недостроенный торговый центр и парковку продали в Тюмени за 68 млн рублей. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Деньги#Загородная недвижимость
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