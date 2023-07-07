Большой одноэтажный дом с плесенью продают тюменские власти за 1 млн рублей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По данным сайта ГИС Торги, заявки принимаются до 22 августа. Здание оценивается в 1,26 млн рублей, его площадь 186 квадратных метров.
«Визуально наблюдается естественное ухудшение состояния имущества вследствие отключенных коммуникаций: из-за отсутствия отопления на перегородках в помещениях выявлены следы плесени, гриба», — сообщается в документации на сайте ГИС Торги.
Ранее «Наш город» сообщал, что через сайт ГИС Торги власти реализовали недостроенный торговый центр и парковку за 68 млн рублей. Объект начали строить ещё в 2013 году.