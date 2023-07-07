«+30 в тени»: как тюменцы всю неделю справлялись с жарой

К сожалению, не обошлось и без происшествий, не каждый смог справиться с температурной атакой. Так, к врачам обратился 60-летний мужчина, после долгой физической работы на жаре он почувствовал слабость и головокружение. А 7-летний мальчик вернулся с прогулки с температурой — перегрелся на солнце без головного убора. В этот же день очевидцы вызвали скорую к женщине, которая искупалась в озере, а потом на жаре почувствовала слабость.