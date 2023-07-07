«+30 в тени»: как тюменцы всю неделю справлялись с жарой

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В Сибири — жара. Всю неделю тюменцы изнывают от нестерпимого зноя.
В жару тюменцы разделились на две группы: одни пережидали зной дома под дорогим ныне удовольствием — кондиционером, другие — мчались на улицу, чтобы насладиться каждым солнечным днем и погулять по городу или отправиться на пляж.
Палящее солнце вынуждало горожан тянуться ближе к воде. А потому ежедневно дети и взрослые стягивались к «сухим фонтанам». Купаться в них, конечно, запрещено, но это никого не останавливало — в борьбе с жарой все средства хороши. Некоторые даже специально брали с собой купальники — для большего комфорта.
«Нет, ну, а что. Пляжи у нас с озерами далеко, а дети воду просят. Смотрите, сколько у них счастья. С фонтаном даже как-то интереснее получается. У нас же тут каждый год народ собирается „купаться“, вот и мы не отстаем», — рассказала тюменка, пришедшая к «сухому фонтану» на площади 400-летия Тюмени с семьей.
Спросом пользовались и водоемы, где тюменцам разрешили купаться этим летом. Кстати, их теперь целых 11. Все проверены специалистами Роспотребнадзора. Кстати, во многих из них можно не только искупаться, но и прокатиться на лодке или сапборде.
«Рекомендую приезжать на пляж рано утром — народе нет, в воде дети не носятся. Вообще огонь! Приехал, позагорал, искупнулся — вот вам и отличное начало дня!», — советует тюменец.
За эту неделю горожане больше обычного восхищались ветвистыми деревьями с большой, спасающей от солнечных луче, кроной. Несмотря на то, что и в тени температура воздуха достигала отметки в +30, под деревом все же можно было взять тайм-аут в борьбе с жарой и насладиться легкой свежестью.
Пока не все автобусы в городе оборудованы кондиционерами, а многие их тех, что оборудованы попросту ими не пользуются.
«54 автобус, люди с работы едут их полный салон. Жара, духота, разве допустимо подобное отношение к своим гражданам? На улице за 30, а в автобусе и того больше», — сообщила «Нашему городу» Наталья В.
А одна маршрутка, не выдержав жары, вовсе вспыхнула! В районе деревни Дударева загорелось маршрутное такси № 57Б. К счастью, никто не пострадал.
Учитывая все вышеперечисленное, многие тюменцы сделали выбор в пользу велосипедов, электросамокатов, роликов и т. д.
С одной стороны, Антон Терехин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 рассказывал, что у детей еще слабо развита терморегуляция, но по самим детям не скажешь, что им жара тяжело дается, хотя есть исключения.
Например, для рожденного в декабре Михаила, это лето стало первым. Пока он еще не умеет говорить, но видно, что жара все же внесла толику сомнения в его отношение к тюменскому лету.
«На самом деле Миша героически переносит жару, он будто ее не замечает», — рассказала «Нашему городу» Анастасия Семенова, мама Михаила.
На этой неделе спрос на кондиционеры и вентиляторы в магазинах электроники вырос. Но потратиться на покупку этих «спасателей» пришлось ощутимо. Мы уже считали, сколько придется потратить на кондиционер этим летом и неприятно удивились.
Приятно было тем, кто продумал вопрос заранее и всю неделю, нажав на кнопку, наслаждался дома свежестью.
К сожалению, не обошлось и без происшествий, не каждый смог справиться с температурной атакой. Так, к врачам обратился 60-летний мужчина, после долгой физической работы на жаре он почувствовал слабость и головокружение. А 7-летний мальчик вернулся с прогулки с температурой — перегрелся на солнце без головного убора. В этот же день очевидцы вызвали скорую к женщине, которая искупалась в озере, а потом на жаре почувствовала слабость.
Тюменские врачи рекомендуют находится на жаре лишь в безопасные часы — утром до 11:00 и вечером с 16:00. Также не рекомендуется проводить интенсивные тренировки под открытым солнцем и не стоит забывать о головных уборах. Берите пример со старшего поколения в изысканных шляпках.
Не стоит забывать и о солнцезащитных очках, УФ-излучение вредит сетчатке глаз и может спровоцировать ухудшение зрения или даже ожог.
Соблюдая меры предосторожности, можно и нужно чаще выходить на прогулки и наслаждаться солнечным и жарким тюменским летом, ведь оно уже приближается к экватору, а потому каждый день на счету!