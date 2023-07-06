В Тюменской области ищут мужчину, который пропал 3 дня назад

Posted Сегодня, 01:43
Published Сегодня, 01:43
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
Мужчина ушёл из дома 3 июля и не вернулся, сообщают в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».
Что на нем было надето, неизвестно. Среди примет пропавшего в ориентеровке перечисляются небольшой рост около 160 см, глаза голубые, волосы светло-русые. Мужчина худощавый и коротко стриженный. Он нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 02/102 — полиция, +7 (3456) 25-23-70 — МО МВД России «Тобольский», 8-932-32-39-911 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень». Также можно отправить сообщение на почту [email protected].
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области ищут мужчину, который несколько дней назад уехал на рыбалку в Исетский район.