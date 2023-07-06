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В Тюменской области ищут мужчину, который пропал 3 дня назад

6 июля 2023, 01:43
Фото: 1MI

Худощавый мужчина пропал в Тюменской области 3 июля

В Тобольске пропал 51-летний Виктор Учаев.

Мужчина ушёл из дома 3 июля и не вернулся, сообщают в поисковом отряде «Белая Сова — Тюмень».

Что на нем было надето, неизвестно. Среди примет пропавшего в ориентеровке перечисляются небольшой рост около 160 см, глаза голубые, волосы светло-русые. Мужчина худощавый и коротко стриженный. Он нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 02/102 — полиция, +7 (3456) 25-23-70 — МО МВД России «Тобольский», 8-932-32-39-911 — волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень». Также можно отправить сообщение на почту [email protected].

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области ищут мужчину, который несколько дней назад уехал на рыбалку в Исетский район.

Фото: Белая Сова - Тюмень
В Тюмени ищут мужчину, уехавшего на рыбалку 1 июля
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#Елена Чебоксарова#Пропавшие без вести#Поиски человека#Тобольск#Общество#Тюменцы
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